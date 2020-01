La ONU recomienda reformas al Código Penal

COOPERACIóN INTERNACIONAL.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a Panamá reformas al Código Penal para que el tráfico y posesión ilícita de material nuclear, que pueda ser utilizado para cometer atentados terroristas, se constituya como un delito con sanción penal en el país.

Mauro Miedico, experto en prevención del terrorismo de la ONU, dijo ayer que Panamá ha asumido un fuerte compromiso en la lucha contra ese delito. Sin embargo, recordó Miedico, aún hay comportamientos que el Código Penal panameño no considera como actos terroristas o conexos. Como por ejemplo, su financiamiento, atentados con bombas, ataques contra instalaciones aeroportuarias, secuestros, crimen contra jefes de Estado o terrorismo nuclear.

"El hecho de que no exista una instalación nuclear en un país, no significa que este no deba tener una sanción contra el tráfico o posesión ilícita de material nuclear que pueda ser utilizado para un atentado terrorista", dijo el experto.

Las recomendaciones escritas que la ONU hizo a Panamá tienen el propósito de que el Estado adecue su legislación al contenido de los tratados antiterrorismo que ya ha ratificado, apuntó Miedico, quien participa en una conferencia regional de tres días sobre cooperación internacional contra el terrorismo, organizada por la ONU, la OEA y el Gobierno de Panamá.

La ONU propone que todos los países del continente uniformen sus leyes contra el terrorismo para hacer más eficaz la lucha contra ese crimen.

"El país que no tenga mecanismos adecuados de lucha antiterrorista será débil y va a ser usado por los terroristas como base logística de financiación y preparación de atentados que se pueden cometer en otros países", explicó.