Obama intenta un pacto sobre el déficit

El presidente estadounidense, Barack Obama, se reunió anoche con líderes del Congreso en la Casa Blanca para discutir la reducción del déficit del país y el aumento del límite de deuda.

Los demócratas y los republicanos no han alcanzado aún un acuerdo en torno a estos temas, cuando se acerca la fecha tope para aumentar el límite de deuda.

Ante la pregunta de un periodista de si las partes podrían alcanzar un acuerdo en 10 días, Obama respondió: “Lo necesitamos”. Las posiciones aparentemente se endurecieron luego de que el líder opositor republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, señaló de nuevo que su partido no apoyará ningún aumento de impuestos.

Asimismo sugirió que Obama y él acordaron reducir sus objetivos para la reunión. Los líderes del Congreso no aceptaron más preguntas de la prensa en medio de las conversaciones, pero funcionarios de la administración Obama habían sugerido previamente que el mandatario haría presión para acordar un plan de reducción del déficit a gran escala. “Intentaremos alcanzar el mayor acuerdo posible, el acuerdo que sea mejor para la economía, no solo en el corto plazo”, dijo en la mañana de ayer el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC.

Esta semana parecía haber un acuerdo entre Obama y Boehner, cuando el Presidente señaló la voluntad de cortar al menos cuatro billones de dólares del presupuesto en los próximos 10 años, casi el doble de lo que se manejaba hasta ahora.

Pero Obama también quiere poner fin a los recortes impositivos para los hogares más ricos impuestos por la anterior administración de George W. Bush.

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Bill Daley, dijo a ABC que esa cifra sigue siendo la meta para hacer una “importante mella” al déficit.

Boehner habría acordado con algunos republicanos aceptar hasta un billón de dólares en aumentos impositivos esta semana, pero se habrían encontrado con gran resistencia en las filas del partido.