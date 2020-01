‘Oposición irá en alianza en 2009’

ELECCIONES. El copresidente de Unión Patriótica, José Raúl Mulino, no tiene la menor duda de que la oposición irá a las elecciones generales de 2009 en una gran alianza. "Vamos a ir a una campaña difícil, pero no debemos tener miedo a eso. Patria Nueva ha sido un fiasco y ya es Patria vieja, con un Presidente costumbrista que no ha tenido la suficiente valentía para enfrentar los problemas y gobernar con liderazgo", dijo Mulino.

El presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, también ha urgido a la oposición a unirse para enfrentar al PRD en 2009.

Vianey Milagros Castrellón