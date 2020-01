PARLAMENTANDO

BOCHORNO. Esta semana la cosa ha estado la mar de interesante por el Palacio Justo Arosemena. Hay que agradecer a tantos que han aportado su granito de arena en "desfacer los entuertos" –como diría aquel maravilloso loco de La Mancha– provocados por la impresentable comisión codificadora. Y aunque reconozco que algunos de sus miembros son gente comprometida con las causas correctas, la muestra que hemos visto esta semana ha sido de horror. Nada como algunas citas para ilustrar lo que digo.

"El Estado no puede intervenir en las relaciones que se producen en la sociedad y en la familia por razones de moral y de cultura", alegó el codificador y asesor de la Asamblea, José Acevedo, en relación al tratamiento propuesto para enfrentar la violencia familiar y que pretende reducir las penas a los maltratadores. Menos mal que el presidente Martín Torrijos afirmó claramente estos días que el "Estado debe intervenir e intervendrá", en este tipo de situaciones que enfrentan muchos hogares panameños. Otra cita memorable: "Ustedes saben que entre más tiempo una pareja lleva junta, más posibilidades de conflicto existen (...) no podemos meter preso a un hombre por un rasguño o un empujón, porque estamos contribuyendo con la desintegración de la familia", alegó José Cevallos, también codificador y asesor de la Presidencia de la República. Con solo estas dos afirmaciones, quedan dibujados de cuerpo entero dos codificadores que alguien metió en la lista que el Presidente finalmente designó. Y digo que "alguien" los recomendó, porque no creo que el presidente Torrijos tuviese información sobre ellos.

Es más, después de ver la valiente participación de las mujeres en este proceso –la procuradora Ana Matilde Gómez y su equipo de fiscales; las magistradas Esmeralda de Troitiño (Corte Suprema) e Idalides Pinilla (Tribunal Superior); la ministra de Desarrollo Social, María Roquebert y su equipo del Gabinete Social; la defensora del Pueblo, Mónica Pérez; y Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, entre otras– le hacemos un respetuoso llamado al Presidente de la República para que mantenga alguna asesora mujer en Palacio, pues parece que por allí abunda el bochornoso y anacrónico machismo.

Lina Vega Abad lvega@prensa.com