PARLAMENTANDO

PERCEPCIÓN. Se me están acabando las palabras para describir tanto absurdo. Veamos: mientras el nuevo Código Penal esperaba su tercer debate en la Asamblea y las acciones acordadas como parte del Pacto de Estado por la Justicia –incluyendo la Política Criminológica de Estado– siguen durmiendo el sueño eterno, la Patria Nueva, que evidentemente ya no llegará, decide enfrentar la criminalidad con un popurrí de normas que contradicen todo lo anterior. La chapuza es tanta, que hasta los diputados del oficialismo acudieron esta semana a la Comisión de Gobierno con el ceño más que fruncido. Y desde el Ejecutivo, algunas defensas al adefesio surgido de las entrañas de la asesoría legal del Palacio de Las Garzas, son de antología. Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social, María Roquebert, justifica el aumento de las penas a los menores por la generalizada percepción de que existe impunidad.

"Es un fenómeno de percepción y no de realidades", dice. Y como perla final, alega que la Ley 40 sobre menores infractores falló porque no se implementó. ¿Qué les parece? Lástima que la generalizada percepción de corrupción e ineficiencia de las instituciones no genere castigos rigurosos contra los corruptos e incapaces. Muy por el contrario, a los eficientes y honrados se les pide la renuncia. Y para muestra, el botón del contralor Dani Kuzniecky. Dicen las malas lenguas que el cargo era requerido por la bancada legislativa del PRD como parte de "su espacio" y el camino para la reelección. Parece que el bueno de Kuzniecky no les estaba haciendo la vida fácil a quienes utilizan las arcas del Estado para garantizar su regreso al Palacio Justo Arosemena... Pero volvamos a lo de la "percepción".

El 3 de agosto de 2004, cuando en los estertores del Mireyato se intentó aumentar las penas a los menores, el entonces diputado del PRD Felipe Cano decía que su voto sería en contra, porque "lo que ha debido hacerse es dotar de un presupuesto que permita la aplicación de las leyes existentes". Ahora, como viceministro de Desarrollo Social, acude al nacionalismo para atacar a la gente de Unicef. Lo dicho, cosa de percepción. Lina Vega Abad/lvega@prensa.com