Pagaron salarios con dinero de cuotas de CSS

MUNICIPIO DE COLÓN.

Denuncias de funcionarios del Municipio de Colón que se ampararon en la reserva de la fuente, sobre la no entrega de la ficha del seguro social, dejaron al descubierto la alta morosidad que tiene el Municipio de Colón con la Caja de Seguro Social (CSS), la cual asciende a al menos 290 mil dólares.

El tesorero municipal Jesús Rentería dijo que la situación es el resultado de problemas presupuestarios que se fueron agudizando conforme la planilla fue aumentando.

“La morosidad se da desde que nosotros tenemos una planilla de personal de contingencia, de 400 y tantos empleados, e indudablemente se ven afectados los recursos de la institución... el incremento de esta planilla absorbe los ingresos que prácticamente el municipio ha cobrado”, afirmó Rentería.

Agregó que se reunirá con el alcalde Antonio Latiff para buscar mecanismos con el fin de enfrentar la situación

Latiff, por su parte, dijo que está consciente de la preocupación de algunos funcionarios municipales, pero les pide que tengan paciencia pues están buscando los recursos para comenzar a pagar la deuda (en noviembre) y que todos los trabajadores tengan la ficha del seguro social, para su atención médica.

“Estamos tranquilos, porque no hemos cometido una falta y sabemos que esto no tiene profundidad legal; el municipio está pasando por serios problemas económicos, pero la Contraloría siempre nos fiscaliza y sabe que no hemos hecho mal uso del dinero del municipio, por el contrario, tratamos de hacerle frente a compromisos que no estaban presupuestados, como fue el primer aumento a 300 dólares de todos los funcionarios”, recalcó el alcalde.

Una fuente de la dirección de prestaciones económicas de la CSS, en Colón, informó que el municipio ya tiene un convenio firmado para el pago de la morosidad y que la entidad estuvo pagando satisfactoriamente hasta el mes de abril.

Explicó la fuente que por ser una entidad estatal la morosa, no se le puede iniciar un proceso judicial a través de un juez ejecutor.

Los representantes de corregimiento reconocieron que el nombramiento de personal contingente, gran parte de él para sus juntas comunales, afectó la liquidez del municipio, mas no justificaron el hecho de que se dejara de pagar la cuota del Seguro Social, la cual fue descontada a los trabajadores, tal como lo manifestó Alberto Cheng, presidente del Consejo Municipal.

Se informó que ayer se interpuso ante la Procuraduría una denuncia en contra del alcalde de Colón, por los delitos en que podría haber incurrido, y que hoy se presentará otra demanda similar.