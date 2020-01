Panameñistas sancionarán a quienes apoyen a Vallarino

CONTRALORÍA.CARLOS VALLARINO ES APOYADO POR LA BANCADA MAYORITARIA DEL PRD.

En una decisión sin precedentes en el Partido Panameñista, la junta directiva de la mayor agrupación política de oposición resolvió que los diputados de su bancada que decidan respaldar al candidato oficialista para reemplazar a Dani Kuzniecky en la Contraloría tendrán que enfrentar un proceso de revocatoria de mandato.

La advertencia aparece consignada en una resolución que la directiva del Panameñista aprobó la noche del pasado jueves, tras conocerse la renuncia del contralor Kuzniecky para ocupar el cargo de ministro de Asuntos del Canal, y su probable sustitución por el actual jefe de la cartera de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Vallarino.

Vallarino, quien ya fue funcionario de la Contraloría al ocupar la dirección de Auditoría General en esa entidad, sería reemplazado por el viceministro de Economía, Héctor Alexander, el último ministro del desaparecido Ministerio de Hacienda y Tesoro del régimen castrense que gobernó Panamá entre 1968 y 1989.

El anuncio de la aplicación de la revocatoria de mandato a los diputados panameñistas se produce en momentos en que miembros de la bancada de oposición, como Marilyn Vallarino (Movimiento Liberal Republicano Nacionalista), hermana del ex vicepresidente de la República Arturo Vallarino, y el diputado Carlos Afú, quien alcanzó un escaño en la Asamblea a través de la papeleta del Panameñista, anunciaron su apoyo a la candidatura oficialista de Vallarino.

La medida de revocatoria de mandato, en el caso del diputado Afú, se enfrenta a un laberinto legal, debido a que el diputado santeño no esta inscrito en el Partido Panameñista. "En teoría la curul pertenece al partido, pero cómo le aplicarías la revocatoria de mandato a alguien que no está inscrito en la agrupación", se preguntó un abogado panameñista que pidió no ser citado por su nombre.

Mientras tanto, la bancada panameñista baraja los nombres de posibles candidatos para Contralor que serían impulsados por sus diputados.

José Luis Varela y José Isabel Blandón figuran entre los mayores impulsores de la iniciativa, que tiene el respaldo del opositor partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, según dijo ayer su presidenta, Gisela Chung.

Chung agregó que la diputada Vallarino no sería sometida a un proceso disciplinario por apoyar al ministro del MEF, debido a la existencia de vínculos familiares entre ellos.

Los diputados de oposición comentaron la importancia de que la Asamblea considere una figura con probada honestidad en sus actuaciones y que, sobre todo, no sea dócil al Ejecutivo. Justamente por ello, comentó el diputado panameñista José Luis Varela, el ministro Vallarino no debe ser el nuevo fiscalizador de las finanzas públicas.

Los abogados Angélica Maytín, actual presidenta del Capítulo panameño de Transparencia Internacional, y Enrique de Obarrio, ex presiente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y representante de la sociedad civil en la Concertación Nacional, fueron mencionados ayer como candidatos al cargo. Una fuente cercana a de Obarrio aseguró que no está interesado en la proposición.

Mientras tanto, Roberto Henríquez, presidente de la Comisión Política de Cambio Democrático (CD) cuestionó la ausencia de independencia del ministro Vallarino para fungir como fiscalizador de la cosa pública. Henríquez dijo, empero, que el CD no malgastará tiempo en procesar a los diputados del partido opositor que apoyen a Vallarino.