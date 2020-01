Parlamentando

ESPERANZA. A pesar de los pesares y de que aún no se puede cantar victoria, hay que reconocer el trabajo de quienes en la Asamblea lograron ponerse de acuerdo el pasado martes. Ahora ya existe el procedimiento y solo queda determinar si 52 diputados están dispuestos a corregir el entuerto hecho por los 48 que votaron a favor de Liborio García como defensor del Pueblo. La bancada del PRD es de 42, así que el resto habrá de venir de la oposición que, me dicen, está toda dividida. Por lo pronto, hay que felicitar a la diputada Mireya Lasso, quien desde el primer momento apoyó al grupo de mujeres que decidió tomar la bandera para impedir que un desconocedor de la teoría y de la práctica de los derechos humanos siga al frente de la Defensoría.

Le sigue en la lista el diputado panameñista, José Blandón, que tan pronto se produjo aquel bochornoso acto en que García intentó tomar posesión a puerta cerrada, emprendió una batalla que ojalá termine con el relevo solicitado. Muchos han callado o han querido justificar lo injustificable, y eso habrá que recordarlo en la próxima elección. Lo cierto es que esta crisis institucional ha sido reveladora en más de un aspecto. Por ejemplo, allí están algunos miembros de la comunidad agustiniana del país quienes, con un mal gusto y una incapacidad de reflexión imperdonable para quienes tuvieron el privilegio de una educación que no está disponible para todos, lanzan dardos barriobajeros a esta mensajera, en vez de analizar con rigor el mensaje.

Afortunadamente, el reto que lancé a la generación de 1980 del Colegio San Agustín fue escuchado, y ahora sé que no todos fueron consultados para el comunicado de apoyo a García, ni todos defienden las acciones de quien, para cualquier persona más o menos lúcida, ha violentado la convivencia pacífica de esta sociedad con sus más que lamentables afirmaciones. Ahora, habrá que esperar a ver lo que sucede en la "comisión ad hoc". Termino con un saludo a "Panchito el dandy", quien, al parecer, no me ha olvidado.

Lina Vega Abadlvega@prensa.com