Presidencia niega vínculo con Park

ARRESTO DEL FBI.

PANAMÁ. –En Washington, desde el año pasado, circulaba información de que Tongsun Park, un cabildero coreano que ha estado implicado en varios escándalos en Washington, hacía alarde de haberse reunido con el equipo de gobierno de Martín Torrijos.

En abril de 2005, el embajador panameño Federico Humbert dijo que "no tengo la más leve idea del tema, pero sí puedo decir que nunca he oído este nombre mencionarse durante las reuniones oficiales o conversaciones personales que he tenido desde que tomé este puesto".

Anoche, Jorge Sánchez, secretario de Comunicaciones del Estado, aseguró que "el gobierno de Panamá no tiene relación alguna con este señor Tongsun Park".

Un medio coreano informó ayer de que Park fue arrestado el viernes pasado en momentos en que se preparaba a viajar a Panamá para asistir a reuniones sobre el proyecto de ampliación canalera.

Según el diario New York Times y otros medios estadounidenses, Park fue arrestado en Houston por el FBI y está acusado de haber trabajado ilícitamente como cabildero para Sadam Husein durante el programa de "petróleo por alimentos". Sin embargo, el diario coreano Joong Ang Daily reportó que un asistente de Park dijo que éste fue arrestado en México (no en Houston). Según la información dada por el asistente del cabildero, "Park estaba involucrado en un proyecto de expansión del Canal de Panamá y viajaba de México a Panamá cuando fue arrestado".