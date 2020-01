Presidente Uribe dice que las FARC mienten

SE FRUSTRA ENTREGA DE REHENES.

El presidente Álvaro Uribe dijo ayer, en una rueda de prensa, en Villavicencio, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "mienten" cuando dicen que se han intensificado los operativos militares en la zona .

Uribe calificó de "cínica" y "mentirosa" la actitud de las FARC, al señalar que no ha entregado por mal tiempo o por supuestas operaciones militares en la zona a la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas, a su hijo Emmanuel, y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo.

Añadió que, además de responder de manera rápida y sin complicaciones a la propuesta del presidente de Venezuela, dio las facilidades para que se procediera de manera eficaz. Anunció que su gobierno autoriza un corredor de seguridad "sin presencia militar activa".

