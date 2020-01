Pruebas de ADN, suspendidas hace 20 días

Desde hace 20 días, el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense (Imelcf) suspendió las pruebas de ADN, luego de que el aire acondicionado del laboratorio se dañara, informó el director de la entidad, José Vicente Pachar.

El funcionario explicó que el daño en el aire impide obtener la temperatura y humedad específica que la comunidad científica exige para este tipo de prueba.

La suspensión ha venido a empeorar la acumulación de pruebas pendientes que el Instituto tiene desde 1998, cuando se creó el laboratorio. Los exámenes en mora, dijo el funcionario, pueden ser cientos.

El jefe del Imelcf mencionó que esta situación pudo haberse evitado si el Estado no hubiera suscrito un “contrato curioso” con la empresa española Genómica-Ibadesa S.A., que construyó el laboratorio de ADN y no tiene filial en el país. Detalló que este hecho provoca que, cada vez que los equipos presentan desperfectos o problemas de mantenimiento, haya que pedir las piezas a Europa, ya que en Panamá no hay. Sobre la posibilidad de rescindir el contrato, el director del Imelcf sostuvo que la decisión podría costarle millones de dólares al Estado.

Las pruebas de ADN son utilizadas como evidencias clave en el Ministerio Público para las investigaciones realizadas en delitos de robos, hurtos, homicidios y violaciones. Además, los juzgados de familia las usan para adjudicar la paternidad.

Pachar indicó que, como plan de contingencia, recurrieron a técnicos panameños para tratar de arreglar la pieza dañada, y que esperan resolver el problema en los próximos días.