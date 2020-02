Relaciones públicas de la ACP en EU

CABILDEO.EMPRESA NORTEAMERICANA COBRA 70 MIL DóLARES AL MES, MáS GASTOS.

PARÍS, Francia. La empresa de publicidad y cabildeo Daniel J. Edelman tiene un contrato con la Autoridad del Canal (ACP) por 70 mil dólares al mes, más gastos. El derecho estadounidense requiere que todo cabildero de una entidad gubernamental extranjera registre el contrato con el Departamento de Justicia y presente informes regulares sobre los servicios brindados y los dineros cobrados.

Aunque los informes para 2006 todavía no están disponibles, este diario obtuvo copia de los reportes de Edelman para 2005. Estos no solo detallan los desembolsos hechos por Edelman, sino que también señalan lo que esa firma hizo en 2005 para justificar sus honorarios. Por ejemplo, el mismo día que el presidente George W. Bush visitó el Canal de Panamá, en noviembre del año pasado, el Today Show de NBC hizo un reportaje especial sobre el Canal bajo el formato popular de "Where in the World is Matt Lauer?". Edelman manifiesta que esa idea fue de ellos y que ellos lo organizaron todo.

Junto a eso, los documentos que Edelman ha enviado al Departamento de Justicia muestran que su quehacer diario , en servicio de la ACP, es el manejo de relaciones públicas: emitir boletines de prensa, atender a medios, comprar anuncios, redactar artículos de opinión y cartas al editor.

Su tarea, en resumen, es generar cobertura y combatir cobertura desfavorable.

Entre otras cosas, Edelman hace alarde de haber coordinado una "estrategia de reacción rápida" con Stanley Muschett para responder al informe de "Global Insight" que en 2005 planteó que las alzas de peaje para financiar la ampliación canalera pondrían al Canal de Panamá en desventaja frente al de Suez.

Edelman Public Relations Worldwide, como es su nombre comercial, tiene sede en Washington, D.C. pero opera en todos los continentes.

En abril de 2002 ganó una licitación de la ACP, en la cual participaron otras ocho empresas.

En ese momento, el administrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, explicó que el propósito del contrato con esa empresa era para facilitar comunicaciones globales, no hacer cabildeo en Estados Unidos.

Alemán también planteó en esa ocasión que temas como la ampliación de la vía o la revisión de peajes requerían de asesoría especializada para facilitar las comunicaciones con los clientes en todo el mundo.

En cuanto a los pagos a la empresa Gravitas, en Panamá, un empleado de Edelman señaló a este diario que Gravitas ha estado "ayudando con el mandato [de la ACP] para informar y educar a los panameños sobre la expansión".

Esta es una empresa fundada en Colombia que asesora en comunicaciones corporativas, asuntos públicos, relación con medios de comunicación, relaciones públicas y consultoría política, entre otras áreas.