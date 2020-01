Santos y Mockus no harán canje humanitario con las FARC

9:39 a.m. - BOGOTÁ, Colombia (Xinhua).- Los candidatos presidenciales de Colombia, Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, aseguraron hoy que no realizarán un acuerdo humanitario con la guerrilla de las FARC mientras que ese grupo rebelde no libere a todos los secuestrados.

Las declaraciones de los aspirantes presidenciales fueron hechas luego de que se conoció que las autoridades liberaron a tres efectivos y buscan a un cuarto, quien estaría en algún punto de las selvas del departamento de Guaviare (sur).

"Este operativo de rescate demuestra que la perseverancia en la seguridad democrática rinde sus frutos y por eso no se puede bajar la guardia y hay que seguir perseverando, hasta que no quede un solo secuestrado en nuestro territorio", declaró Santos, quien es el candidato oficialista.

Mockus explicó que si se concreta un canje humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), éste volvería a secuestrar militares y policías para liberar a sus integrantes presos.

"Este rescate ratifica que tenemos razón los que creemos que el Estado tiene una jerarquía distinta a la de las FARC, que quieren igualarse al estado colombiano y no lo vamos a permitir", comentó Mockus.

Los dos candidatos presidenciales cerraron su campaña electoral a una semana de que se realice la segunda vuelta presidencial.