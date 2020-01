RELOJ. Setracen cerró ayer media hora antes. Jenny Meléndez, Jorge Pittí y Ricardo Lever llegaron a las 3:30 p.m., y les dijeron que volvieran hoy porque ya habían emitido 250 licencias. José Lisac, presidente del consorcio, dijo por qué cerraron temprano: "¿por qué no se dan cuenta que abrimos a las 7:00 a.m. y no a las 8:00?

Flor Mizrachi Angel