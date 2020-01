Sistema penitenciario necesita $250 millones

DIOMEDES KAA ANALIZA LA SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES Y DA DETALLES DEL PLAN MAESTRO

El Sistema Penitenciario panameño necesita más de 250 millones de dólares para construir nuevas cárceles en todo el país, cumplir con los estándares de seguridad y los derechos humanos de los reclusos, reveló Diomedes Kaa, el nuevo director del Sistema.

“Si la gente quiere seguridad, hay que pagar por ella”, agregó el funcionario, quien, sin embargo, dijo que la dependencia tiene apenas 25.5 millones de dólares para funcionar este año.

Abogado de profesión, Kaa era director de Asistencia y Coordinación Penitenciaria del Ministerio Público; también fue juez de la jurisdicción de menores y director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del ahora Ministerio de Desarrollo Social.

Con apenas unas semanas en el puesto, cuenta sus planes para las 22 cárceles y los 10 mil 944 reos que tiene bajo su responsabilidad.

¿Con qué se ha encontrado?

Hay un profundo incumplimiento de la Ley 55 y del Decreto 393. Lo único que requiere el sistema penitenciario es que se cumpla la ley y su reglamento. Por supuesto, para que se cumpla hacen falta estructuras importantes.

¿Qué cosas se están incumpliendo?

El tema sería qué cosas se están cumpliendo... Muy pocas...

Hay un gran menoscabo en el tema de los derechos humanos. Hay muchas restricciones que no tienen razón de ser, pero, como decía, esto va muy ligado a la falta de estructuras.

Muchas veces no se puede tener tiempo de patio, tiempo de estudio o una adecuada atención de la salud, si no hay ambulancia, talleres o espacios para recreación.

Al sistema penitenciario se le ha sometido a muchas limitaciones y esto tiene que ver en parte con la actitud de la sociedad, que se ha olvidado de que en el sistema hay personas que alguna vez van a retornar. El tema es cómo queremos que retornen.

¿Hay ya algún plan para reducir el hacinamiento?

Sí. Estamos acelerando el tema de las conmutaciones, nombrando a las juntas técnicas que analizan la situación de cada reo.

¿Y sobre la construcción de nuevas cárceles?

El plan maestro va. Es posible que no se cumpla por completo, pero esta vez lo vamos a hacer en serio; no vamos a improvisar.

El plan maestro contempla una ciudad penitenciaria que, si se realiza, se cumpliría con la ley.

Esta ciudad albergaría a más de 6 mil 500 privados de libertad. Esto resolvería el problema del hacinamiento actual en el Centro Penitenciario La Joya, que nunca fue una cárcel, sino el fuerte [militar] Cimarrón.

Los nuevos edificios se han ido haciendo sin ningún criterio de resocialización y por tal hoy eso es un adefesio, un muladar, un depósito de gente.

¿Qué van a hacer con las otras cárceles que están en cuarteles de policía?

Debemos sacar a los detenidos del control de la policía. Una cosa es la formación para poner orden a base de la coerción y otra es reponer el orden a base de la reinserción.

Los académicos siempre critican que el Estado no tiene políticas públicas de criminalidad, que van improvisando. ¿Qué dice usted de esto?

Es cierto. Pero una cosa es lo que dicen todos los que saben y otra es la realidad. Panamá, a pesar de toda la bonanza que aparenta, tiene grandes problemas sociales.

La criminalidad es consecuencia de una inequidad social tremenda. Entonces, más que hablar del problema criminal, hay que hablar del problema social. De cómo manejan los gobiernos el problema de la pobreza, de la falta de trabajo, de la desintegración familiar, de la educación, del abuso de los medios de dar demasiada información a horas no adecuadas.

¿Cuánto tiene el sistema penitenciario para hacer su trabajo?

Nos aprobaron 5.5 millones de dólares como crédito extraordinario, más cerca de 20 millones de presupuesto.

¿Cuánto debería ser? Arriba de 250 millones de dólares para todo el país. Si la gente quiere seguridad, hay que pagar por ella.

¿Y hay planes de privatizar cárceles?

Con el tema de la privatización de cárceles no hay nada, pero no lo descartamos, porque uno descarta cuando ve que las soluciones son baladíes o cuando no llenan los objetivos.