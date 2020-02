Suntracs anuncia protestas para exigir su reglamento

SEGURIDAD.

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) piquetearon ayer frente al Ministerio de Trabajo (Mitradel) para exigir que sea aprobado el reglamento de seguridad y salud en la construcción.

El secretario general del Suntracs, Genaro López, dijo que en una reunión con el ministro de Trabajo, Edwin Salamín, se habló de 60 ó 90 días para aprobar el reglamento, lo que calificó como "un tiempo muy largo", porque esa ley se está discutiendo desde marzo de 2007. Mientras tanto, agregó, siguen ocurriendo los accidentes y se enferman los obreros.

López sostuvo que el Mitradel debió nombrar a 100 oficiales de seguridad, pero contrató solo a 80 con una partida extraordinaria, lo que es insuficiente.

El oficial se encarga de que se cumplan las normas de seguridad en los proyectos. Tiene que coordinar con los trabajadores y la empresa, cada mañana, el desarrollo de la seguridad de cada obra.

"En 700 obras que Suntracs atiende, no he visto ningún oficial todavía. Hay proyectos de menos de un millón de dólares en que esa figura la nombra la empresa, y en algunos de esos hay inspectores de seguridad. Pero, sin temor a equivocarme, un 98% no tiene", aseguró.

Explicó López que en aquellos proyectos de más de un millón de dólares, es el Mitradel el que debe contratar a esos oficiales.

Advirtió que, a partir de hoy, realizarán piquetes y volanteos en varios proyectos, sobre todo durante el mediodía.

El ministro Salamín dijo que en el tema de seguridad nadie puede excluirse "porque debe atenderlo quien genera el riesgo y quien se expone a este". El Mitradel empezó ayer –hasta el 14 de febrero– una jornada de capacitación sobre seguridad laboral.