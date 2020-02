Suntracs no cesa las protestas

POLICÍA INGRESA EN CONSTRUCCIONES. AYER DETUVIERON A CASI 500 OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN.

En el tercer día de protestas en la capital, los obreros se volvieron a tomar las calles, aunque ayer fueron enfrentados más enérgicamente por la Policía, que en pocas horas retomó el control tras irrumpir en los proyectos y arrestar a los participantes en la refriega.

La jornada comenzó a las 6:30 a.m., en la Transístmica, frente a Miraflores; y luego se extendió hasta el Seguro Social, la Avenida Balboa, Vía Israel y Paitilla, pero solo en los dos últimos sectores se prolongaron los enfrentamientos.

La Cruz Roja contó 19 heridos, 18 de estos del Suntracs, y la Policía confirmó la detención de 473 obreros hoy. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital.

En Atlapa, los trabajadores de proyectos repartieron volantes desde antes de las 7:00 a.m., pero al llegar la Policíacasi todos se fueron.

Unos 200, empero, se refugiaron en los proyectos Mandarin Bay y Preview Tower, en calle 76, y desde allí confrontaron a los agentes del orden.

Pero, a diferencia del miércoles, ayer los policías persiguieron a los obreros y los arrestaron en sus propias trincheras.

Hubo tres heridos, entre estos, un cabo que sufrió golpes tras chocar su vehículo contra un montacargas colocado en la entrada de un proyecto.

En tanto, el obrero Máximo Santos resultó herido con un perdigón cerca del ojo, y otro trabajador, no identificado, presentó impactos de perdigones en la cara y un fuerte golpe en la pierna derecha.

"A mí no me afectan las bombas. Lo que me duele es ver a panameños peleando entre sí", dijo Isidra Villarreal, vecina de la zona en conflicto.

"Todo estaba en calma. Los obreros repartían volantes y de pronto llegaron los antimotines y tiraron lacrimógenas", contó, en tanto, Margot López, en cuyo apartamento del edificio Premiere Loft quedó evidencia de la refriega. Tres de las bombas fueron a parar a su balcón, en el nivel 17. "El piso quedó medio quemado, pero el humo no entró porque todo estaba cerrado", agregó.

EL GATO Y EL RATÓN

Las hostilidades en Paitilla comenzaron poco antes de las 7:00 a.m., luego de que unos 15 obreros trancaron la Balboa, cerca del Multicentro, y se enfrentaron con la Policía.

Tras esa primera escaramuza, corrieron en dirección al hotel Plaza Paitilla Inn y allí fomentaron nuevos choques.

El "toma y da" se prolongó unos 40 minutos, hasta que los agentes decidieron perseguirlos. Pero fue ahí cuando se les complicó el panorama, pues los obreros se refugiaron en el proyecto The Point, calle Winston Churchill, y lo que inicialmente era un pequeño grupo se convirtió en una masa de más de 400 trabajadores.

Para controlar a los obreros, que arrojaban piedras y toda clase de objetos, la Policía usó gases lacrimógenos que afectaron a los vecinos. "Mi esposa está embarazada y los gases pegan hasta en el piso 20. Pero nos los tenemos que calar, porque esa es la única manera de controlar a esos holgazanes", dijo Juan Savón, vecino del edificio Península, ubicado al lado de The Point.

"Todos sufrimos las consecuencias. Yo no he podido ir a trabajar; los hijos de varios de mis vecinos están afectados", agregó otro residente.

Ya cerca del mediodía, y solo después de que los policías entraron en la torre, de 64 pisos, los obreros depusieron su actitud y fueron arrestados.

Al final de la jornada, Priscilla Vásquez, de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social, relató que a la policlínica de Juan Díaz fue llevado un obrero herido durante los disturbios, y que mientras éste se encontraba en la farmacia un policía llegó a buscarlo y, sin mediar palabra, lo estrelló contra las paredes y lo mordió en varias partes del cuerpo. La situación provocó que asegurados intervinieran. Al final, el obrero fue detenido.

EN EL INTERIOR

En Coclé y Chiriquí, los obreros salieron a las calles, pero no se registraron percances. En tanto, en Veraguas, la Policía impidió que una marcha llegara a la Panamericana, y en Panamá oeste, los obreros trancaron esa vía en Coronado y San Carlos.

Mientras, en Colón, familiares del obrero Al Iromi Smith anunciaron que será el 17 de febrero cuando se realicen sus honras fúnebres. Además, denunciaron ser perseguidos por parte de la Policía.

Se pierde un testigo

La procuradora, Ana Matilde Gómez, afirmó ayer que las pesquisas por la muerte del obrero Smith se efectúan sin intimidación ni presión.

Afirmó que el Ministerio Público (MP) ya no es la entidad del pasado que se usaba como "brazo represivo". "La ciudadanía tiene que confiar en las funciones del MP", dijo.

El fiscal cuarto superior, Ramsés Barrera, dijo que –debido a los disturbios– tuvo que suspender las diligencias de reconstrucción de las muertes de los obreros Luigi Argüelles [Isla Viveros] y Osvaldo Lorenzo (Chilibre). En esa última, Smith era uno de los 60 testigos.

(Con información de Urania Cecilia Molina, José Somarriba, Rafael Luna Noguera, José Otero, Jovanka Guardia).

Policía Nacional se convierte en sede de protestas

Familiares de unos 50 obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), detenidos en la sede de la Policía Nacional, decidieron cerrar un paño de la Avenida Ancón para exigir su liberación.

María Cano, quien tiene a dos de sus hijos detenidos, dijo que desde el miércoles intentaba verlos, pero no había sido posible.

Los expedientes de los obreros habían sido pasados a la fiscalía auxiliar.

Pero mientras algunos esperaban conocer el destino final de sus parientes, otros se acercaban por primera vez a ver lo que ocurría.

Ese es el caso de Julio César Gómez, quien trataba de conocer el destino de su hijo Joriel Gómez, detenido en calle 75, San Francisco.

Varios de los presentes denunciaron que desde el primer día de los disturbios llamaron por teléfono a las autoridades, y en la Policía Nacional no les daban razones del paradero de sus familiares.

Sectores se sientan a conversar

Por primera vez en los últimos días, los tres actores del conflicto obrero se sentaron a conversar. A las 10:00 a.m., dirigentes del Suntracs, representantes del Ministerio de Trabajo y de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) concurrieron a la Defensoría del Pueblo para hablar sobre seguridad.

Suntracs viene exigiendo que se destine personal médico para cada proyecto, a lo que Capac ha respondido que esa responsabilidad es de las instituciones de Salud. Mientras que Mitradel pidió tiempo para dirimir el asunto.