Suspenden construcción de gasolinera en Ancón

ANOMALÍAS.

La Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá ordenó la suspensión temporal de la construcción de una gasolinera y una tienda de conveniencia que se levanta en la Vía Amador y que había provocado el rechazo de los vecinos.

Jaime Salas, ingeniero municipal, explicó que un informe del Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio a conocer que la construcción tiene irregularidades en la servidumbre pluvial, por lo que su realización no se considera viable. De hecho, el MOP había emitido un informe donde precisaba que por el área pasaban desagües.

Donaldo Sousa, abogado de los vecinos del proyecto, recibió la noticia como una victoria ciudadana. "La lucha no ha terminado. Queremos la suspensión definitiva porque la estación no puede estar cerca de una escuela y un restaurante". Recordó que en la Fiscalía Quinta se encuentra una denuncia criminal contra el promotor del proyecto (Gasoil Panamá S.A), los funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el responsable del estudio de impacto ambiental por supuesta falsedad de información. Tanto Gasoil como los funcionarios de la Anam han alegado que por ser de categoría I (bajo impacto) el proyecto no requería la consulta ciudadana.