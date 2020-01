Suspenden jornada ‘Crisol de Razas’ en Los Santos

VíA RáPIDA

LEGALIZACIÓN. El vocero del Servicio Nacional de Migración, Didacio Camargo, informó que la sexta edición de la jornada de regularización migratoria “Crisol de Razas”, que se llevaría a cabo en los terrenos de la Feria de Azuero, fue suspendida hasta segunda orden.

Camargo, que no explicó la causa de la suspensión, indicó que se evalúa conceder no solo la visa a los extranjeros, sino también un permiso temporal de trabajo. La jornada ya no será en Azuero sino en la ciudad capital, según el funcionario.