TLC provoca primera baja en el Gobierno

REVUELO. LAURENTINO CORTIZO RENUNCIÓ TRAS 15 MESES COMO JEFE DE LA CARTERA AGROPECUARIA.

Laurentino Cortizo Cohen, hasta ayer jefe de la cartera de Desarrollo Agropecuario, se convirtió en el primer miembro del Gabinete de Torrijos que renuncia, tras diferencias sobre la forma como se están manejando las negociaciones del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos (EU). Cortizo, quien llegó al Gobierno de la mano del Presidente en septiembre de 2004, anunció su dimisión al cargo en la sede principal del ministerio en los Llanos de Curundú al mismo tiempo que en Washington se iniciaba la novena ronda de negociaciones que busca acordar el tratado comercial.

Precisamente Cortizo debió encabezar ayer, junto al ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, las conversaciones que se adelantan en Washington.

El ex ministro había entregado el pasado domingo –en la casa de playa de Torrijos– una carta en la que exponía los motivos de su renuncia, documento que se hizo público ayer. En una conferencia de prensa, en horas de la mañana, manifestó su desacuerdo con la petición de EU, hecha recientemente a través de una carta adjunta, de que se flexibilizara las normas fito y zoo sanitarias.

Esta sorprendente propuesta de EU va en contra de los acuerdos previos en los que se estableció la creación de un comité que coordinaría la aplicación de las medidas sanitarias de protección fijadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"Panamá no debe, bajo ninguna circunstancia, sentar un precedente de aceptarle a otro país que desee vendernos sus productos, el no aplicarle nuestra legislación sanitaria y fitosanitaria vigente. Señor Presidente, no permita que por presiones se exponga a Panamá a sufrir las consecuencias catastróficas de plagas o enfermedades", dijo en carta a Torrijos.

La salida de Cortizo se produce en momentos en que el Gabinete ejerce poderes para legislar por decreto. Entre los proyectos está la creación de una entidad autónoma que fije los lineamientos para las importaciones de los productos alimenticios, potestad que está en manos de los ministerios de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y de Salud.

La renuncia se veía venir. La semana pasada las diferencias entre el Presidente y Cortizo corrieron como pólvora en los medios. Sin embargo, el mismo Torrijos negó el asunto y mucho menos que habría cambio en el Gabinete. Fuentes del Palacio aseguraron que en la última semana de diciembre Cortizo tuvo una acalorada discusión con Torrijos.

Tras la salida

A juicio del ex ministro Mario Rognoni, la renuncia se produce en momentos en que el Gobierno estaba un "tanto decepcionado" con su desempeño debido a que dirigía un sector que no había demostrado logros significativos en 15 meses en el poder. La mayoría de los programas agropecuarios, dijo, fueron heredados de administraciones anteriores.

De hecho, la gestión de Cortizo había sido blanco de críticas por supuesta demora en el otorgamiento de los permisos de importación. También fue criticado por haber designado en puestos clave en el ministerio a antiguos dirigentes del sector opuestos a un tratado. "Creó un equipo antitratado", dijo una fuente del Palacio de las Garzas. Al respecto, el politólogo José Isabel Blandón dijo que los términos de la renuncia constituyen un "elemento negativo" en la venta de un TLC en Panamá porque le ha dado "municiones" a las fuerzas opositoras a esta iniciativa.

Con tales criterios coincidió el dirigente del Partido Popular José D. Torres, quien dijo además que Cortizo renuncia en solidaridad con el grupo de productores al cual él pertenece.

Precisamente, Víctor Epifanio, ex presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores, aplaudió la decisión y dijo que al fin se puso [Cortizo] "los pantalones largos" y rechazó las presiones para aprobar un tratado nefasto.

En similares términos reaccionó el ex ministro de Desarrollo Agropecuario Alejandro Posse, quien recordó que Cortizo renunció por las mismas razones que en su momento lo hizo él.

Por su parte, Enrique de Obarrio, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, señaló que la agrupación comparte el criterio de que el país debería regirse por las medidas sanitarias de la OMC. Sin embargo, señala que este es solo un componente del tratado y "se requiere seguir adelante".

Laurentino CORTIZO COHEN

.SALE: Antes de llegar al poder, era considerado uno de los políticos más cercanos a Martín Torrijos. Figuró entre los tres primeros ministros designados antes de asumir el nuevo gobierno. Probó el sabor de la derrota cuando, en 1999, fue compañero de nómina de Torrijos en su intento fallido por llegar al Palacio. Entre 1994 y 2004 fue legislador por Solidaridad, y en el año 2000 llegó a presidir la Asamblea gracias al pacto META entre el PRD y el Partido Popular.

Guillermo A. Salazar

.ENTRA: Llegado el nuevo gobierno, Salazar fue nombrado embajador en negociaciones de asuntos agropecuarios. Fue director de Política Comercial del Mida durante los cinco años del gobierno de Ernesto Pérez Balladares y cuatro años en la administración de Mireya Moscoso; luego fue destituido. En ese último período fue responsable del programa de indemnización a productores agropecuarios, salpicado por denuncias de corrupción.

Relacionado: La carta de la discordia

(Con información de Rafael Pérez, Leonardo Flores y Dustin Guerra)