‘Taiwan no objetó desembolsos’: Moscoso

MUSEO DEL TUCÁN.

El manejo de los fondos donados por Taiwan para la construcción del llamado Museo de El Tucán durante la pasada administración, "no fue objetado por los donantes". Así lo aseguró la ex primera dama y hermana de la ex presidenta de la República Mireya Moscoso, Ruby Moscoso de Young, en carta enviada al contralor general, Dani Kuzniecky.

La carta de Moscoso de Young fue enviada al contralor, unos días después de que Kuzniecky remitiera a la Procuraduría General una copia del informe preliminar de auditoría sobre el manejo de los fondos donados por Taiwan a la entonces primera dama de la República

Según este informe, la Fundación Pro Educación Integral de la Niñez y la Juventud que presidía Moscoso de Young, recibió 13.76 millones de dólares de Taiwan, de los cuales 4.5 millones fueron destinados a la construcción del referido museo.

Por su parte, el informe preliminar de la Contraloría establece que la fundación efectuó pagos de 7.7 millones de dólares a empresas, organizadores y personas naturales en concepto de bienes y servicios.

La Contraloría determinó también que los miembros de la junta directiva de la fundación presidida por Moscoso de Young deberán sustentar la utilización de estos fondos "en su condición de agentes de manejo". Además, agrega el informe de Contraloría, "no hay certeza de que estos fondos fueron usados en su totalidad para bienes y fines públicos".

Moscoso de Young rechazó las afirmaciones del ente fiscalizador de los recursos estatales, alegando tener "cajas de fotografías en donde puedo mostrarle a usted y a los miembros de su gobierno, lo que durante estos años trabajamos y donamos en los lugares que visitamos llevando salud y esperanza".

Sin embargo, de las facturas y recibos que justifiquen estos desembolsos, Moscoso de Young no hace mención alguna.