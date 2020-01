Tarea por concluir: plazas para los discapacitados

El Gobierno ha invertido dinero y recursos en los últimos cinco años para capacitar a los adultos con discapacidad y para fortalecer la inclusión de niños con estas características en la educación regular. Pero la pregunta es: ¿tienen oportunidad en el mercado laboral?

Para el jefe de Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo (Mitradel), Erick Rodríguez, el programa de servicio público para discapacitados –que opera la entidad– debería ser la vía más efectiva para que estas personas optaran por un puesto de trabajo, pero no es así.

Uno de los problemas que afronta el proyecto es que las personas con discapacidad no se inscriben en la base de datos del Mitradel. De hecho, tienen registrados a 678, de los 178 mil individuos económicamente activos que viven con alguna discapacidad.

Y solo el 30% de los captados en el sistema cumple con el perfil para ocupar puestos de trabajo.

“Muchos no aplican porque tienen una discapacidad severa, como retardo mental profundo; no tienen sus datos actualizados en la red o no están acostumbrados a estar rodeados de muchas personas, porque han sido criados en un ambiente de extrema protección”, dijo el funcionario.

Añadió que también hay casos en los que no han recibido una formación académica adecuada, porque sus profesores “ablandaban el currículum por temor a que no asimilaran el material”.

Esto, agregó Rodríguez, es un error porque el 80% de las personas con discapacidad puede aprender y procesar el plan académico.

Para colmo, Rodríguez reconoció que en esa dirección han tenido problemas con el sistema informático a lo largo del año y parte de la base de datos se ha borrado, sin que los técnicos pudieran recuperar la información.

Todo esto hace casi imposible que las personas con discapacidad se beneficien de la Ley 42 de 1999, que obliga a toda empresa con más de 50 trabajadores a contratar un 2% de personal con discapacidad.

La situación tampoco permite que se apliquen las sanciones pertinentes a las compañías que incumplen.

“Al detectarlas, tienen 60 días para hacer las contrataciones, pero ¿cómo lo hacen? si nosotros mismos no podemos proporcionarles esa mano de obra. Entonces, ¿cómo sancionarlos?”.

El presidente de la Fundación de jóvenes con discapacidad, Tomás Chávez, dijo que son los familiares de las personas con discapacidad los que no velan porque estén en la base de datos del servicio público.

Aún así, también expresó que mucho más efectivo sería que se crearan talleres de costura, soldadura y demás actividades técnicas para que, a través de fundaciones, pudieran llevar sus productos al mercado. Por ejemplo, vender sábanas a los hospitales.