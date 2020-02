Taxistas suspenderían servicio por las noches

INSEGURIDAD CIUDADANA.

Jovanka Guardiajguardia@prensa.com El llamado de los transportistas del sector colectivo "de armarse" para combatir la ola de delincuencia, podría tener eco en el gremio de taxistas. Los conductores no descartan esta medida, así como la suspensión del servicio en horas de la noche.

Para Marcos González, dirigente de la Unión Nacional de Bases Taxistas (Unbat), el número de colegas asesinados desde el año 2000 a la fecha sustentan ambas propuestas. El detalle que manejan es de 79 muertos (selectivo y colectivo) en ocho años.

Las cifras son parte de un informe que Unbat dará a conocer mañana en conferencia de prensa y que incluye datos del Ministerio de Desarrollo Social y de la Policía Técnica Judicial (actualmente Dirección de Investigación Judicial).

González atribuye esta situación de inseguridad que viven los transportistas a la "incapacidad de las autoridades".

Lo que más le inquieta es que aunque en la mayoría de los asesinatos han estado involucrados menores de edad, solo cuatro de estos muchachos están recluidos en centros de resocialización.

ANTECEDENTES

Unbat agrupa a 8 mil 519 choferes de taxis y pertenece a la Cámara Nacional del Transporte (Canatra).

Precisamente este último gremio ha hecho pública la iniciativa de llevar armas para defenderse de los delincuentes.

Dionisio Ortega, secretario general de Canatra, dice que todo se hará "por lo legal", pues las personas que cumplen con los requisitos "pueden portar armas".

Mostró su descontento con quienes aseguran que esa no es la solución (pero no proponen nada concreto), porque "ya no vamos a poner más muertos".

La última palabra no está dicha todavía, coinciden el gremio selectivo y colectivo; sin embargo, Raúl Leis, sociólogo, opina que cuando en una sociedad los ciudadanos piensan en hacer justicia por cuenta propia "es señal de que las cosas andan mal".

Leis es uno de los que no apoya la iniciativa transportista porque considera que pasaremos de una "cultura de violencia a una cultura de violencia armada". Él apuesta por una política de seguridad pública de diversos actores.