‘El Tribunal Electoral es una institución machista’

ENTREVISTA

“Se obedece pero no se cumple”, era la fórmula que utilizaban los delegados de la Corona española en tierras americanas para ignorar las decisiones reales. Casi dos siglos después se puede utilizar la frase para describir la situación del artículo 239 del Código Electoral, que estableció que los partidos políticos debían garantizar al menos el 30% de los candidatos que aspirara a cargos de elección popular fueran mujeres.

Este gran logro -que la Asamblea aprobara en 1997 la reforma al Código Electoral que introdujo la citada cuota de participación- fue el resultado de la tenacidad de mujeres que decidieron unir fuerzas y crear el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.

Quince años después de su creación –justamente hoy 22 de junio de 2008- su actual presidenta, Elia López de Tulipano, hace un balance. “Seguimos reclamando que haya una aplicación efectiva de la norma y para ello le hemos pedido al Tribunal Electoral (TE) que la reglamente, pero los magistrados no quieren abordar el tema”, explica la militante del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Hace unos días, el magistrado del TE Eduardo Valdés declaró que la cuota del 30% establecida en el Código Electoral “no es obligatoria”, desatando la indignación de las representantes del foro.

“Con sus declaraciones, el magistrado Valdés se ha descalificado para emitir un juicio imparcial si se presenta una denuncia por la falta de cumplimiento de la norma”, afirma la dirigente que, además, califica a la institución electoral como “machista”. “Desde la recuperación de la democracia, los magistrados del TE han sido hombres”, comenta con ironía.

¿Por qué la oposición a regular la norma y la falta de acciones concretas por parte de los partidos políticos para lograr la cuota del 30%?

“La política es un escenario de poder y de toma de decisiones y a nadie le gusta compartir el poder. Somos el 46% de la membresía de los partidos, pero seguimos sirviendo los bocadillos en las reuniones. Queremos seguir facilitando las reuniones, aportando en los debates”.

Quince años y contando

¿Cómo surge el foro?

“En 1993, Matilde Real de González y Marisín Villalaz de Arias estaban preocupadas por la poca participación de mujeres en las elecciones del año siguiente y propiciaron reuniones entre políticas de todos los partidos para plantear el tema”.

A la lucha por la igualdad de género en la vida política se unió en ese momento un variopinto grupo, donde estuvieron Maritza Herrera, Olga Cárdenas o Dayra de Carrizo, por el Partido Revolucionario Democrático; Alicia Franco, Maritza Royo o Gloria Moreno de López, por la Democracia Cristiana; Elsi Batista de MacKay, por el panameñismo; Xiomara Pinilla, Mitzila de Rosas o la propia Tulipano, por el Molirena; Mariela Jiménez y Gloria Young, por el desaparecido Papa Egoró; así como María Olimpia de Obaldía y Lucrecia de Cozarelli y Ana Elena Porras por las diferentes corrientes liberales. “Aprendimos a ser tolerantes y respetar nuestras diferencias políticas”, relata López de Tulipano.

¿Cómo surge la cuota?

“La primera que habló del tema fue la entonces diputada Gloria Moreno de López, pero no encontró apoyo en la Asamblea de la época, así que teníamos claro que ese era nuestro primer objetivo”.

El grupo descubrió que en Argentina se hablaba del 30% y a eso apuntaron, recibiendo como reacción de sus compañeros copartidarios la risa cínica o la total descalificación.

¿Cómo se logró su aprobación en la Asamblea?

“Primero lo intentamos en la Comisión de Reformas creada por el TE, pero solo recibimos el apoyo solidario del ex magistrado Denis Allen”.

Este primer fracaso no las detuvo y se fueron a la Asamblea, donde tuvieron que hacer un trabajo fino de cabildeo, tras la presentación de la propuesta por parte de las entonces diputadas Mariela Jiménez y Maritza Royo.

López de Tulipano recuerda dos hombres que se sumaron a la lucha en la Asamblea: Roberto Ábrego y el desaparecido Gerardo González. Este último, junto a la entonces parlamentaria Balbina Herrera, logró la fórmula transaccional que finalmente fue aprobada.

Esta fórmula determinó que los partidos debían “garantizar” un mínimo del 30% de participación femenina en las postulaciones, pero que si este porcentaje no se alcanzaba, los partidos quedaban en libertad de completar sus postulaciones con otros aspirantes. Hombres, por supuesto.

Pero, ¿cómo podrían los partidos políticos “garantizar” ese mínimo del 30% que establece el artículo 239 del Código Electoral? No es tarea fácil, pero implica acciones concretas que los partidos no han tomado y que el TE no ha impulsado. Y ese es el reclamo actual del Foro de Mujeres de Partidos Políticos.

¿Qué ha pasado?

“A través de los años, hemos entregado a los magistrados del TE varias propuestas de reglamento para que establezcan las reglas que permitan que la garantía legal sea viable”, explicaba la política con evidente frustración.

La falta de reglamentación también afecta la capacitación, que es una de las labores más importantes que realiza el foro, ya que en el año 2002 se introdujo una nueva reforma al Código Electoral que estableció que el 10% del subsidio electoral debía destinarse para capacitación a las mujeres. Esta norma tampoco se ha cumplido y el foro vuelve a dirigir su dedo acusador al TE.

A pesar de ello, las actividades de formación a las mujeres políticas, sobre todo en la esfera local, no se ha detenido. “Tan pronto terminen las primarias, iniciaremos la capacitación de las candidatas y también tendremos campañas para las elecciones. Somos la mitad de la población y debemos tomar conciencia de ello”.

Pero las cosas no pintan nada bien, a pesar de que en el año 2006 lograron otra reforma al Código Electoral –de la mano de la diputada Dalia Bernal- para que las Secretarías de la Mujer en los partidos fueran garantes del proceso.

Diez años después de aprobada la cuota de participación del 30% de mujeres en las candidaturas de los partidos, el porcentaje de mujeres con efectivo poder político disminuye. “Si los números que estamos recogiendo de los partidos que ya han cerrado sus períodos de postulación se mantienen en los otros colectivos, las mujeres habremos perdido espacios de participación y pasaremos del actual 13% a un 4% (…) es terrible”.

Lo dicho: se obedece pero no se cumple.

PERFIL

TRAYECTORIA: Elia López de Tulipano es militante del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) desde 1984. Posee formación docente. Directora de Desarrollo Social de la Lotería Nacional de Beneficencia (1990-1995).

Directora Nacional de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social (1999-2005).

Actualmente es la presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.