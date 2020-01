Vallarino pide medidas cautelares a la CIDH

CASO DE DOBLE NACIONALIDAD

La defensa del candidato a la Alcaldía de Panamá Bosco Vallarino recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para pedir medidas cautelares en el proceso que le sigue el Tribunal Electoral por su doble nacionalidad.

Los abogados de Vallarino piden que el Estado panameño adopte las medidas necesarias para evitar que su candidatura sea afectada, y denuncian la inexistencia de un procedimiento legal para su juzgamiento.

“El mismo debe realizarse de manera amplia, con transparencia y dentro del marco del debido proceso, donde haya tiempo y medios para producir y evacuar la prueba que sea necesaria, y ejercer el derecho de defensa, tal y como corresponde a un estado de derecho”, detalla el documento.

La solicitud fue presentada por Carlos Urquilla, director ejecutivo de la Asociación (en formación) Derechos Humanos para las Américas (HR-AMERICAS) y Víctor Rodríguez, presidente de la sociedad Servicios Interamericanos de Abogados en Derechos Humanos (SIADH).

Mientras esto sucede, el candidato independiente a la Alcaldía capitalina, Miguel Antonio Bernal, dijo que el viernes conversó con el candidato presidencial de la Alianza por el Cambio, Ricardo Martinelli –cuando coincidieron en un área de playa, que no precisó–, sobre la posibilidad de formar una sola nómina para adversar al candidato oficialista Roberto Bobby Velásquez.

Sin embargo, desde el equipo de Martinelli, Frank De Lima dice que no pueden entrar en especulación hasta tanto el tribunal no tome una decisión definitiva sobre el caso de Vallarino.

En la página web www.tribunal-electoral.gob.pa se colocó un anunció que dice: “El Tribunal Electoral te informa que si cuentas con otra nacionalidad diferente a la panameña, a la cual no tienes derecho por razón de nacimiento, tu ciudadanía está suspendida. Esto implica no poder votar y no poder ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción”.

La decisión final de los magistrados del Tribunal Electoral sobre el caso de Vallarino podría conocerse mañana lunes. La celeridad del fiscal electoral, Boris Barrios, que en dos días hábiles investigó el caso, ha sido cuestionada por el equipo de Vallarino, quien alega que se busca favorecer al candidato del PRD, pues Bosco ha demostrado aumento sostenido en las encuestas.