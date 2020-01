Vallarino va por el panameñismo

ENDARA Y MOSCOSO ABOGAN POR LA UNIDAD.

El ex candidato presidencial en 1999, Alberto Vallarino, dejó claro ayer en dónde se inscribirá: en el hoy Partido Panameñista. El antes adversario de Mireya Moscoso fue el orador de fondo durante los actos para recordar los 19 años de la muerte del tres veces presidente de la República, Arnulfo Arias Madrid.

"La otra semana me inscribiré en un partido tal y como lo dije hace un mes. Sabrán la fecha y en cuál cuando vaya al Tribunal Electoral [...] mi presencia en estos actos dice mucho de cuál será mi decisión final", indicó. A la ceremonia en el Jardín de Paz, que se realizó a las 8:00 a.m., acudieron, entre otros, los ex presidentes Guillermo Endara y Mireya Moscoso, quienes pidieron "por la unidad panameñista" para ir unificados a las elecciones de 2009. Una hora antes acudió al cementerio el presidente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela.