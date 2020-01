Vecinos de Obarrio ganan batalla legal

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró nula, por ilegal, la Resolución No. 26-2006 del 22 de mayo de 2006, en la que la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (Mivi) aprobó la incorporación de las fincas 5114, 56385 y 57968 a la finca 95359, todas propiedad de Lumimax S.A.

La resolución del Mivi también había cambiado el uso de suelo de todos los lotes –ubicados en calle 61 de Obarrio– de “residencial de mediana densidad” a “comercial de alta densidad”.

En la sentencia del 24 de diciembre, la Sala establece que el Mivi no llegó a acuerdos con los demandantes –vecinos del área– y basó su decisión en el Decreto Ejecutivo No. 106 del 30 de agosto de 1999, “que no trata lo concerniente al cambio de uso de suelo”.

En las fincas demandadas se encuentran hoy los almacenes Multimax y Lumicentro.

Giulia De Sanctis, abogada de los vecinos, dijo que, aunque el fallo no es retroactivo, ya que no se puede demoler lo construido, es un reconocimiento a la validez de los reclamos de los demandantes. “[El fallo] está diciendo que lo que hizo el Mivi está mal... Es un reconocimiento al reclamo ciudadano”, señaló.

Cuestionado sobre el tema, José Batista – quien fuera director de Desarrollo Urbano en 2006– se limitó a decir que desconoce los detalles del fallo y que no recordaba el caso específico al que se hace alude en la sentencia.

“Lo único que te puedo decir es que toda nuestra actuación se hizo en el marco de la ley”, aseguró.