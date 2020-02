‘Voy como un tractor’: Ricardo Martinelli

Leonardo Floreslflores@prensa.comPara el presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, la posibilidad de que la oposición elija a un solo candidato a través de elecciones interpartidarias para hacerle frente al Partido Revolucionario Democrático (PRD), en los próximos comicios electorales no existe.

El político, que intentará llegar al Palacio de Las Garzas, por segunda vez consecutiva, asegura que no está dispuesto a ceder su candidatura presidencial en una negociación con los demás partidos opositores para derrotar al PRD el próximo 3 de mayo de 2009. Argumenta que él es quien debe liderar la alianza de la oposición porque tiene la trayectoria y marca de primero en las encuestas. Da por descontado que será el único candidato en las primarias de su partido el próximo 22 de junio.

Martinelli dirige el tercer partido con más adherentes en el país (113 mil 233) según el último reporte del Tribunal Electoral. Sin embargo, asegura que cuenta con el respaldo del sector independiente que no quiere que los panameñistas y los perredistas lleguen nuevamente al Gobierno.

¿Es la manzana de la discordia en la oposición?

No. Todo lo contrario. Soy el que se está reuniendo con los dirigentes de la oposición que de seguro va a ir unida en 2009. Lo que pasa es que usted no puede tener personas que no marcan en las encuestas y que están fuera de ámbito y luego vienen diciendo, porque tienen plata, que van arriba. Para ser candidato en este país hay que caminar. Esto no es un asunto de plata. De ser así muchos en Panamá serían presidentes. No es porque se tenga plata, porque uno sea bonito o porque se tenga apellido.

¿Por qué tanto temor a la interpartidarias?

Las "inteplanetarias" como les llamo, es un invento de gente que no marca en las encuestas y que no tiene contacto directo con el pueblo. Ese sistema no es el reflejo de una verdadera democracia, ya que no se incluyen a los independientes. Eso provocaría que el peor candidato, por ser del partido mayoritario, salga electo. Busquen a otro zoquete porque yo no voy en esa. Lo que tenemos que hacer es instaurar la segunda vuelta para que todas las personas que quieran correr, puedan competir. Aquí estamos secuestrados por los partidos grandes que se cubren unos a otros y mientras sigamos así, vamos a tener los problemas de corrupción, inseguridad y falta de infraestructuras.

El presidente del panameñismo convocó a los dirigentes de la oposición a un diálogo para crear una coalición de partidos, pero CD no fue mencionado.

Ninguno de ellos se dio por aludido. Hasta donde tengo conocimiento, no han llamado a nadie.

¿Y sigue caminando en los zapatos del pueblo?

Al día siguiente de que terminaron las elecciones de 2004 empezamos a caminar y no hemos dejado de hacerlo. En 2004 yo sabía que iba a perder y fui hasta el fin con una convicción de que mi campaña era en 2009. Cuando Ricardo Martinelli empieza una cosa la lleva hasta el final, no la deja a medio camino. No paro ni para preguntar. Voy como un tractor para delante. Cuando uno se hace un propósito en la vida y tiene la determinación de lograr algo se tiene que llegar al objetivo. Uno no puede ponerse líneas imaginarias. Hay que caminar, consultar, estar pendiente de los problemas del país y opinar cuando el gobierno hace algo bien o mal.

¿Cuáles son las cincos prioritarias de su plan de gobierno?

Empleo, seguridad, trasporte, educación y justicia. El problema más importante que tiene este país es el desempleo, que va a acrecentarse por la recesión mundial y la burbuja inmobiliaria que se ha creado en Panamá. Una de las personas que más ha ayudado a que Panamá tenga ese crecimiento inmobiliario es Hugo Chávez (Presidente de Venezuela). Cada que vez que Chávez hace una propuesta para alterar la democracia, más venezolanos vienen a comprar bienes raíces. También está el problema del transporte que viene de los inicios de la dictadura y que nadie ha querido resolver porque lucran. Lo que desean es seguir manteniendo al pueblo panameño dependiente de las dádivas del Gobierno, para que siga siendo un pueblo pobre inculto, y la cúpula de PRD se siga beneficiando. No entiendo por qué en Panamá no se puede instalar el sistema del metro, como lo tienen todas las ciudades del mundo. Si este gobierno cambia las horas de entrada y salida de las oficinas públicas y privadas del país, haciendo horarios escalonados, se resuelve un gran problema del trasporte. Ahora mismo todos vamos apretujados para llegar a las 8:00 a.m. y salir a las 5:00 p.m.

Todo niño panameño que esté en una escuela pública debe tener una beca. Y que no se diga que no hay plata, porque se la malgastan en la politiquería de Martín Torrijos y en el pago de viajes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Aquí no hay ningún mono gordo preso. Hay un contubernio entre los presidentes que entran y salen y la justicia, así como la seguridad del país enfrenta serios problemas. Hay que endurecer las penas y construir más cárceles. Hay que ir pensando en ponerle visas de entrada a los residentes de algunos países. También hay que tecnificar a la Policía. Hay que poner una persona competente a dirigir la Policía, darle más recursos y mejorar lo salarios.

Eso significa que la Policía Nacional debe ser dirigida por un uniformado

No necesariamente tiene que ser un uniformado. Yo soy graduado de una academia militar. Conozco mucha gente que se graduó en academias militares y son excelentes profesionales. No puedes poner a una persona que está más interesada en participar de un triatlón que estar pendiente de los ladrones.

Otro tema importante es la salud. El sistema está hecho para que no funcione. Estamos malgastando una gran cantidad de recursos que no le llega al pueblo. Faltan medicinas e insumos en los hospitales. No entiendo por qué la Universidad de Panamá no tiene un hospital para que los médicos se entrenen. Aquí en salud lo que tenemos es un problema administrativo y de malversación de fondos por fines políticos.