Se acaba el tiempo para Arrocha

FALSIFICACIóN.

El secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, informó que en la asistencia judicial a Colombia, no se verificó la firma de la señora Ligia Echeverry de Ferrufino, quien supuestamente firmó el diploma del magistrado Dulio Arrocha, porque no tienen el diploma original.

"Solo contábamos con copias del diploma, lo que está claro es que esa señora nunca fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNC), eso está establecido en el expediente", añadió González.

"No nos corresponde a nosotros confirmar la autenticidad o no de la firma de ella, eso es competencia de las autoridades colombianas, nosotros fuimos a verificar si la universidad expidió el diploma, si él estudió o no en ese centro", agregó el funcionario.

Por otro lado, el tiempo establecido para presentar las pruebas para demostrar que Arrocha cursó estudios en la UNC está por vencer, informó el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Troyano. "Una vez que venza el término, entraremos a resolver [la solicitud de anulación de la idoneidad]", agregó.