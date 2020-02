Lo que el agua no se llevó

INUNDACIONES.EN EL GIMNASIO DE LAS MARGARITAS DE CHEPO, 13 FAMILIAS ESPERAN AYUDA.

Con el tibio sol de la mañana del domingo, los residentes de la barrida La Olimpia en Chepo trataban de secar los enseres que lograron rescatar de la furia del agua que el pasado sábado inundó sus hogares.

En este sector, donde 20 viviendas se vieron afectadas por el desbordamiento del río Bonete, Felicidad Guevara, un ama de casa de 25 años, disponía el fogón para preparar los coditos con tuna que un político de la zona le regaló cuando se enteró de que las lluvias habían vuelto a "hacer de las suyas".

Y mientras intentaba solucionar el almuerzo, también intentaba solucionar su vida. Para ello ya dio el primer paso. Está decida a dejar su casa y empezar un nuevo hogar en la Unión de Azuero, el sitio donde le dijeron que la mudarían.

"En los tres años que llevo de vivir aquí, es la segunda vez que pasa y no quiero que la próxima vez me vaya peor", expresó la mujer con determinación.

Muebles, ropa, zapatos, juguetes, ollas y tres colchones estaban esparcidos en la entrada de su vivienda. En la desnuda pared de mosaicos, la huella del agua aún permanecía intacta. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó que las lluvias, en ese sector, alcanzaron varios pies de altura.

‘NO DEJARÉ MI CASA’

A pocos pasos de allí, en la casa de Algis Sánchez Quintana, un grupo de hombres armaba camas, secaba muebles y acomodaba una estufa.

Es la primera vez que Sánchez Quintana vive una inundación. Hace un mes dio a luz a una niña, y tiene otra de seis años; su esposo es policía en Darién y no estuvo allí para ayudarle.

Pero sus familiares y vecinos apenas se dieron cuenta de que la casa rosada de Algis estaba inundada, corrieron para ayudarle a salvar "sus cosas".

Pero ahora esta mujer se enfrenta a un dilema. No quiere abandonar su vivienda. Una casa pintada de rosado que tiene tres recámaras, una amplia terraza, un baño, una sala y una cocina.

Ella recuerda con nostalgia la ilusión con la que su marido pidió un préstamo para comprar la casa, y dice que dejarla sería un golpe muy duro.

"Cierto o falso lo que dijo la ministra, de reubicarnos, yo no me muevo de aquí; así sea de noche me salvo del agua. No dejaré mi casa", reafirma.

‘OTRA VEZ’

En el gimnasio de Las Margaritas de Chepo, las historias tristes se juntan por montes.

Entre víveres, ropa usada y colchones nuevos, 13 familias ngöbe buglé, del área de La Tosca en el corregimiento de Tortí de Chepo, también están a la deriva.

El río Mamoní no tuvo piedad y arrasó con sus enseres.

Damiana Castillo lo único que pudo rescatar fue su refrigeradora, y eso, no se sabe si la podrá volver a usar, pues es probable que el agua le haya quitado su vida útil.

Castillo y su hijo Natalio, de 42 años, ahora enfrentan por segunda vez la sensación de perderlo todo.

La mujer recuerda cuando la primera vez, "hace ya varios años", vio cómo la corriente se llevaba su máquina de coser.

Desde ese momento se quedó sin su herramienta de trabajo y nunca más volvió a sus faenas como costurera.

No obstante, el Sinaproc afirma que pese a que 45 viviendas se vieron afectadas con las lluvias, ninguna fue arrasada por las corrientes.

Sin embargo, las alertas siguen, pues según Roberto Velásquez Abood, del Sinaproc, los pronósticos del tiempo dicen que seguirá lloviendo durante las próximas horas.

De hecho, un informe estadístico sobre inundaciones elaborado por el Sinaproc –y que fue divulgado recientemente por La Prensa– revela que la mayoría de las áreas propensas a inundaciones se encuentran en Panamá.

Y mientras la lluvia sigue amenazando, en el río Pacora el personal del Sinaproc seguía buscando a Luis Carlos Salazar, el hombre de 37 años que desapareció al caer de forma accidental al cauce.

Pero la de ayer fue una búsqueda estéril, pues hasta las 6:00 p.m., cuando finalizaron las operaciones de las autoridades, de Salazar no se tenía el menor rastro.

LA PROMESA DEL MIVI

La ministra de vivienda, Balbina Herrera, dijo que durante los próximos tres meses las familias que se vieron afectadas por las lluvias del pasado sábado serán reubicadas en el sector conocido como La Unión de Azuero, un área del distrito de Chepo, donde hay un polígono disponible para construir viviendas de 300 metros cuadrados.

Herrera dijo, además, que esta semana sostendrá una reunión con personal del Ministerio Público, de la Alcaldía de Panamá, y del Sinaproc para buscar la forma de evitar que invasores se apropien de terrenos inundables para luego venderlos.

Según la ministra, ese es el caso de La Olimpia, y explicó que un ex representante de la zona les vendió estas tierras a las familias que hoy la habitan, a sabiendas de que era un área inundable.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

.AGUA: Almacene agua potable.

.PROVISIONES: Empaque en bolsas de plástico alimentos secos y una muda de ropa.

.PRIMEROS AUXILIOS: Mantenga un botiquín de primeros auxilios.

.ESTÉ ATENTO: Al nivel del río o quebrada, y ponga las llaves de la puerta en un lugar visible.