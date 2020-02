No aumentarán penas a menores

LISTA PROPUESTA PARA MODIFICAR LEY 40.

Finalmente será esta semana cuando las ministras de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, y de Desarrollo Social, María Roquebert, presenten ante el Consejo de Gabinete el paquete de reformas al régimen de responsabilidad penal de los adolescentes, regido por la Ley 40 de 1999.

Gólcher confirmó a este diario que ya fueron compiladas las propuestas hechas por la comisión técnica y que lo único que falta es presentar el anteproyecto ante el presidente, Martín Torrijos, y los demás ministros. Luego de que sea aprobada, la propuestaserá remitida a la Asamblea Nacional.

Aunque la ministra no quiso adelantar detalles en relación con el contenido de las reformas, confirmó que no se aumentarán las penas pese a las muchas solicitudes formuladas sobre ese particular por diversas organizaciones de la sociedad civil.

En cambio, dijo, sí será ampliado el periodo de los seis meses contemplado en la Ley 40 de 1999 para todo proceso penal que involucre a menores infractores.

Otro aspecto incluido en las modificaciones es el que tiene que ver con el proceso de recolección de datos vinculados con los delitos en los que está involucrado uno o más adolescentes y su posteriorremisión a los órganos jurisdiccionales.

En ese sentido, se ha planteado la creación de un formato de uso único en los distintos organismos de seguridad del Estado.