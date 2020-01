Hemos cometido muchos errores... acuérdate de que se nos dejó meter la pata

KNOCKOUT ALMA CORTÉS

Aun cuando sus declaraciones la han metido a ella y al gobierno en grandes líos, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, sigue sin medir lo que dice.

Esta vez ratificó su pésima relación con el canciller, Juan Carlos Varela, y con su viceministro, Luis Ernesto Carles, y dejó claro que no se arrepiente de cómo actuó frente a la crisis de Bocas del Toro, que dejó cuatro muertos y 700 heridos. Otro balde de agua fría.

¿Qué tan cercana se siente a Ricardo Martinelli?

Una vez él me dijo que yo soy parte del círculo más cercano de su familia...

¿Cuándo fue eso?

Una vez, hace tiempo.

Se dice que Ud. es el veneno del Gabinete...

Somos yo y otro abogado.

¿José Raúl Mulino?

Tibio, tibio...

Después de la crisis de Bocas del Toro, Ud. se volvió como el Ron Cortez: casi no se veía. ¿La callaron?

A veces uno tiene que tomarse su sabático...

¿Usted se lo tomó o se lo mandaron a tomar?

Me lo tomé. Fue una encerrona en la que me querían dar de baja y separarme del Presidente. Pero nuestra relación se fortaleció.

¿Quién fue?

Fuego amigo.

¿Juan Carlos Varela?

Caliente.

¿No se siente responsable por el recrudecimiento de esa crisis?

Al contrario. Me siento una víctima más.

Pero si Ud. negoció...

Mi trabajo fue pedirle a la empresa que pagara la deuda y a los trabajadores que se reincorporaran a su trabajo.

¿Eso no es negociar?

No. Fue una instrucción.

¿Prefiere la Ley 30 como se aprobó inicialmente o como fue consensuada?

Como antes, totalmente. Pero le cambiaría el número por uno que guste más a la gente. Ya nadie va a jugar el 30 en la lotería...

¿En esta Navidad celebró con Seco Herrerano?

Prefiero otra bebida. Esa me cae mal.

¿Qué méritos tiene para ser ministra, aparte de ser del partido del Presidente y ser su abogada?

Inteligencia emocional, sexto sentido y experta en derecho administrativo.

Usted se definiría como la ministra más...

Soy la ministra utility.

Un ‘mea culpa’ de su administración.

Hemos cometido muchos errores... acuérdate de que se nos dejó meter la pata. Estábamos empezando. Desde este año no cometimos más.

¿Usted cree que después de 2014 Martinelli la vuelva a contratar?

Sí, yo siempre lo asesoro.

Ya Varela dijo que si en 2014 él gana la Presidencia, usted no será ministra...

Si Varela gana. Veo muchos otros candidatos.

¿Martinelli también?

Él dijo que no quería, pero habrá muchas sorpresas.

¿Qué opina usted de la gestión de Varela?

Yo no sé ni lo que hace.

¿Cómo se lleva usted con su viceministro, Luis Ernesto Carles?

Es como un matrimonio que duerme en camas separadas. Mi visión es que “los locos somos más”. La suya no la conozco.

¿Qué se siente ser entrevistada por el medio de comunicación que, según usted, “busca cogobernar”?

Que hay libre expresión. Es que ustedes no veían las cosas objetivamente.

¿No ver las cosas objetivamente es no verlas como las ve el gobierno?

No, es no tomar en cuenta opiniones ajenas a las del diario. Y las réplicas las ponen chiquititas...

Ministra, somos el único medio que tiene una página dedicada a las réplicas. ¿No la ha visto?

No me he fijado. La veré.

Ud. trabajó de cerca con Martinelli en Súper 99. ¿Es verdad que su manejo es similar en el gobierno?

Sí. Es empresarial.

Cuando usted se levanta para ir a trabajar, ¿tiene en mente servirle al país o a Martinelli?

Al país. Uno le sirve al país y también al Presidente...

¿Le estorba más el sindicalismo o la prensa?

Son males necesarios.

Gabriel Castillo, Genaro Benett, Saúl Méndez, Genaro López o Rafael Chavarría. ¿Con cuál es más fácil negociar?

Ellos son como los gallos, que pelean en el día pero de noche duermen en el mismo palo. Son la misma cosa...

¿Por qué no les hace el favor y renuncia?

¿Por qué ellos no me hacen el favor y se extinguen?

¿Por qué le pareció oportuno que su relacionista pública estuviera presente en esta entrevista, si en este gobierno es permitido meter la pata?

Ja, ja. Porque si la meto, ella me la saca.

PERFIL

Alma Cortés es ministra de Trabajo y subsecretaria de Cambio Democrático. Fue abogada de Ricamar (de Ricardo Martinelli), abogada, docente, asesora legal del Municipio de Panamá y del Ministerio para Asuntos del Canal.