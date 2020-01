La cómoda figura del suplente

ANÁLISIS.

Cada mes, el Estado destina 156 mil dólares para pagarles a los 78 segundo suplentes de diputado de la Asamblea Nacional.

En julio de 2004, el 84% de los panameños dijo, en una encuesta publicada por este diario, estar de acuerdo con la propuesta de eliminar un suplente. Y aunque la reforma se aprobó ese año, se acordó que sería implementada a partir de mayo de 2009.

Así, hasta esa fecha los contribuyentes "invertirán" un millón 872 mil dólares en pagarles sus emolumentos, cifra que alcanzaría para comprar 4 millones 680 mil bolsas de 12 onzas de lentejas Compita.

Según la Constitución, a ellos solo les corresponde participar del pleno y las comisiones cuando su principal y el primer suplente faltan. No importa si van dos ó 20 veces a sesionar, la paga es fija. No cobran salario, pero sí 500 dólares de dieta y mil 500 de gastos de representación. Además, pueden importar, libres de impuesto, dos carros por período.

La ciudadanía cuestionaba la necesidad de que cada diputado tuviera dos suplentes, cuando su única labor, según la Constitución, es expedir leyes.

HABLAN LOS SUPLENTES

Crispiano Adames, segundo suplente del diputado oficialista Franz Wever, está habilitado permanentemente en la Comisión de Salud. "Es porque yo soy médico, él [Wever] no".

– ¿A la Comisión de Salud solo asisten diputados médicos?

No, admitió.

Adames también "atiende" los problemas de su circuito, trabajo que les corresponde a los ediles. "El principal y su primer suplente no se dan abasto. Sobran necesidades", dice.

–¿Lo hace para ganar votos?

Para cumplir las promesas. Una forma de rendir cuentas.

José Lara, segundo suplente del panameñista Francisco Alemán, este año no ha ido ni una vez al pleno. "Atiendo la comunidad. En la reelección, si no vamos a la comunidad dicen que no hacemos nada".

Aunque la reforma que elimina a un suplente ya es parte de la Constitución, los diputados principales apoyan la figura del segundo suplente.

"A mí me ayudan. Uno me asiste en la Asamblea, y el otro en el circuito", sostiene el oficialista Elías Castillo.

– ¿Y usted dónde está?

"A veces surgen dos reuniones al mismo tiempo..."

Alberto Barranco, panameñista, concuerda con Castillo: "un suplente se queda corto. Mientras uno va al pleno, el otro está en las comisiones".

– ¿Y usted qué hace?

"Atiendo el pleno a veces, y los demás días estoy resolviendo problemas en la comunidad".

–¿Ese no es el trabajo de los representantes?

"Lastimosamente, el electorado panameño ve al diputado como otro representante".

Para el politólogo Alfredo Castillero Hoyos, la figura del segundo suplente es solo un "mecanismo para facilitar a los partidos la concertación de alianzas. Cumplen una función política, no legislativa. Después de todo, si un segundo suplente participa mucho en los debates, hay que preguntarse qué pasa con el principal y el primer suplente".