Las composiciones y su impacto en el voto

Las canciones creadas para la ampliación del Canal no hablan del producto en sí: buscan traducir un sentimiento. Gustavo Manrique, especialista en comunicaciones corporativas e imagen, opina que una canción es parte de la ecuación, pero no determina la percepción. "Integrada a otros elementos, es positiva", agrega Manrique. Él opina que la gente aún no se ha apropiado de ninguna canción. "Serán efectivas en la medida que la gente se identifique con el mensaje y generen emoción. Hay que darles frecuencia".

Para él, la canción de Omar Alfanno tiene un valor trascendental más allá de la ampliación. "Hay que escucharla completa para admirar su aporte a la memoria histórica del pueblo panameño. Ese tema merece un trato especial".

Para el compositor Ricky Ramírez, la de Rómulo Castro y Rubén Blades es la mejor. "Tiene carisma panameño. Hace que pongas atención".

Ramírez no ha trabajado en ninguna composición. "Con las que hay basta. La saturación ‘abomba’ y puede crear reacciones negativas", responde. "Con la de Rubén es suficiente. Nadie mejor que él para enviar un mensaje de esta índole".