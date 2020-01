PRESIDENTE RICARDO MARTINELLI NIEGA APORTE MILLONARIO DEL PRD

El presidente, Ricardo Martinelli, negó ayer haber recibido $4.5 millones de parte del ex presidente Martín Torrijos, y del ex ministro Ubaldino Real, quienes manejaron los fondos de la campaña presidencial de la ex candidata perredista Balbina Herrera.

“Yo le quiero decir a mi querida amiga Balbina Herrera que a mí no me han dado un real..., estoy esperando que me la den [la plata] porque todavía no he pagado las deudas de mi campaña”, aseguró el mandatario en tono jocoso.

Hasta tuvo tiempo para mandarle un mensaje a su adversaria política. “Yo creo que alguien la tiró a ella al desvío... yo le pido a ella que mire dentro de su partido”, aseguró.

Las palabras del mandatario surgen luego de que Herrera dijera que Torrijos y Real desviaron $4.5 millones de su campaña, a la de Martinelli.

El tema revolvió el escenario político local, y en mayor proporción el del Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo que ha rechazado la denuncia de la ex candidata presidencial.

El diputado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional transitorio del PRD, Leandro Ávila, por ejemplo, aseguró ayer que ningún miembro del colectivo estaría dispuesto a entregar un solo centavo a la campaña de su adversario político.

“Hacemos un llamado a las bases para que se rechacen estas situaciones anómalas”, dijo.

Según Ávila, quieren golpear la imagen del partido cuando este está en un proceso de reestructuración interna.

Adelantó que, a mediados de julio de este año, realizarán un directorio nacional para discutir las reformas de los estatutos del colectivo y otros asuntos internos del partido fundado por Omar Torrijos.

Mientras, los que siguen sin pronunciarse sobre el tema son Torrijos y Real. Ayer tampoco respondieron a las llamadas efectuadas por este diario.