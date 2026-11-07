Embajadores, administradores y superintendentes podrán viajar en clase ejecutiva desde 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea se amplió la lista de funcionarios que viajan en clase ejecutiva.

Embajadores, gerentes de empresas públicas, superintendentes y administradores de instituciones descentralizadas podrán viajar en clase ejecutiva con fondos del Estado a partir de 2027.

Así lo contempla el artículo 302 de la Ley 563 de 2026, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027. El presidente José Raúl Mulino sancionó esta norma el pasado 2 de noviembre y está publicada en la Gaceta Oficial 30647. El presupuesto del próximo año asciende a $35,111 millones.

Artículo 302 del Presupuesto General del Estado.

Actualmente, la Ley 494 de 2025, que rige el presupuesto de 2026, reserva la clase ejecutiva para el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros, los diputados, los procuradores, los magistrados de la Corte y del Tribunal Electoral, y el contralor y el subcontralor.

Los demás funcionarios deben viajar en clase económica “sin excepción”.

Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

Los beneficiados

No obstante, con la nueva ley de presupuesto, se amplió la lista.

El beneficio alcanza a decenas de cargos, teniendo en cuenta que el país tiene al menos 56 jefes de misión diplomática, cuatro superintendentes y los titulares de algunas de las más de 50 empresas públicas e instituciones descentralizadas.

Algunos embajadores reciben decenas de miles de dólares en viáticos contingentes. El embajador en Japón, Walter Cohen, hermano de la primera dama y cuñado del presidente Mulino, recibe $1,500 de salario, $2,000 de gastos de representación y hasta $26,500 en viáticos contingentes. Como también es cónsul general en Tokio, por lo que cobra además un incentivo promedio de $11,862 al mes.

Lea aquí. Esto es lo que gana el cuñado del presidente como cónsul en Japón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y su cuñado, Walter Cohen, embajador de Panamá en Japón. Foto: Presidencia de Panamá.

El monto de estos viáticos se conoció cuando los diputados de la Comisión de Presupuesto preguntaron al viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, cuánto recibía el embajador Cohen.

Los nuevos beneficiarios están entre los funcionarios mejor pagados del Estado.

El superintendente de Bancos, por ejemplo, recibe $10,000 al mes, de los cuales $6,500 son salario y $3,500 son gastos de representación.

De acuerdo con la norma que entregará en vigor a partir del 1 de enero de 2027, la condición es la misma para todos. El vuelo debe durar más de tres horas. Solo el presidente y el vicepresidente de la República y los presidentes de la Asamblea y de la Corte quedan fuera de esa regla.

Los embajadores no usan la tabla de viáticos. Los $400 a $600 diarios no se aplican a los diplomáticos destinados en el exterior. Ellos reciben “viáticos complementarios” que fija el Ejecutivo por decreto, a través de la Cancillería. Es decir, el monto no está en la ley de presupuesto.

¿Quién lo incluyó?

El beneficio no estaba incluido en el proyecto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó a la Asamblea Nacional el 29 de julio pasado. Ese texto mantenía la misma lista de 2026.

El cambio se introdujo durante el primer debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los proponentes.

Los viáticos, en tanto, se mantienen como lo dicta la norma actual. Un funcionario en misión oficial en Europa, Asia, África u Oceanía recibe $600 diarios. En Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil o Chile, $500 por día. En el resto de América Latina, $400.

Tres datos sobre los viáticos según la ley

1 El día de regreso no se paga. El funcionario cobra viático por cada día de la misión, excepto el día en que vuelve a Panamá. 2 Cada viaje exige un informe. El funcionario debe presentar un informe de resultados en los 30 días siguientes a su regreso y enviar una copia a la Antai. 3 No todos piden permiso para viajar. Casi todas las instituciones deben solicitar autorización al Ministerio de la Presidencia con 15 días de antelación. Los diputados, los magistrados, la Contraloría, el Ministerio Público y la tripulación del avión presidencial, entre otros, están exentos.

Los viajes también se discutieron durante las vistas presupuestarias.

El diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto, Luis Duke, de la bancada Vamos, pidió al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el costo de las giras del presidente José Raúl Mulino, dado que esa entidad contemplaba asignar $777,675 para viáticos en el exterior en 2027; el MEF le recomendó $461,713.

Luis Duke, diputado de Vamos en la Comisión de Presupuesto. LP/Elysée Fernández

La Asamblea aprobó el presupuesto en tercer debate el 30 de octubre, con 49 votos a favor y 18 en contra.

El Legislativo recibirá $23 millones adicionales a los $97 millones que se le asignó en principio.

La norma que más críticas recibió fue el artículo 370, que permite a varias entidades hacer contrataciones de hasta un millón de dólares sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas.