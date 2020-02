‘Nunca hubo ningún enfrentamiento con la procuradora’

- ¿Cuál es su misión ahora que va a trabajar como enlace de la DEA con los organismos de seguridad panameños?

- Este es un rol nuevo quevamos a comenzar a desarrollar. Por eso considero que no es ni sabio ni oportuno hablar de ello ahora.

- Luego de su salida del Ministerio Público, cuando usted habló de una persecución, ¿se lograron limar las asperezas con la procuradora, Ana Matilde Gómez?

- En aquel momento yo hablé de que efectivamente no tenía el mejor ambiente de trabajo, porque sentía que habíanestado interponiendo acciones en mi contra, que de alguna u otra manera podían estar relacionadas con las investigaciones que realizaba en ese entonces.

Dije también que esa persecución y ese incremento de acciones en mi contra me habían llevado a tomar la decisión de renunciar, como en efecto lo hice. Pero nunca señalé que hubiese algún funcionario en particular que me estuviere hostigando. Nunca hubo ningún enfrentamiento directo ni indirecto con la procuradora ni con ningún otro funcionario del Ministerio Público. Lo que sí había era una descoordinación con algunos estamentos.

- ¿Quiere decir entonces que se han limado asperezas?

- Lo importante en este trabajo no son las personas, sino las necesidades reales que tiene la sociedad y el país, y en ese sentido le puedo decir que nosotros estamos por encima de cualquier situación que se pudo haber generado.

La voluntad de querer servir a la ciudadanía es lo que me hace seguir en esta tarea. Si hubiera otros intereses, como los económicos, por ejemplo, estuviéramos en otra área que seguramente sería más rentable.

- Y hablando de economía, se dice que ahora va a ganar menos que en el Ministerio Público. ¿Eso es verdad?

- No lo sé (risas).