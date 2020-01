‘La ex embajadora de Estados Unidos miente’: Papadimitriu

VíA RáPIDA

CABLES. El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, reaccionó ayer a la publicación de los cables de Wikileaks del Panamá América. “La ex embajadora de Estados Unidos en Panamá Bárbara Stephenson miente”, al señalar que él concentra el poder en el gobierno, asegura Papadimitriu en un comunicado. “Siempre he manifestado la aprehensión que tenía la embajadora por este gobierno, y estos falsos comentarios evidencian, una vez más, la opinión muy particular de esta funcionaria”, puntualizó.