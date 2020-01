La herida sigue abierta

DESAFÍO. EU LUCHA POR SU ALMA.

La historia cambió hace nueve años. La fecha del 11 de septiembre de 2001 es un parteaguas en la historia del mundo, no solo la de los estadounidenses. Pero, como los aviones cayeron en EU, los efectos más grandes se ven allí, y desde la metrópoli se irradian.

Ese país fundado por gente perseguida por sus ideales y creencias religiosas está frente a una encrucijada en la que sus valores de tolerancia, diversidad, libertad de expresión y libertad de culto están por colisionar.

Hoy, 11 de septiembre de 2010, el variopinto pueblo estadounidense enfrenta su nudo gordiano y de cómo resuelva el problema dependerá si conquista Oriente, pero, y sobre todas las cosas, dependerá si mantiene la “esencia” de la que se ha sentido tan orgulloso y se conquista a sí mismo.

De las decisiones que se tomen este día —tras nueve años de los atentados— depende el futuro de la nación que representó mejor que ninguna otra estos valores.

El país que se vanagloria de un multiculturalismo que ofrece un nicho para todos los pueblos y culturas que buscaron refugio en él, hoy sufre los tirones de la intolerancia sembrada por los atentados del 9-11.

Mientras los familiares y amigos de las víctimas de los ataques de 2001 se congregan para honrar a las 2 mil 752 personas que perdieron la vida en el World Trade Center (WTC), a dos cuadras se libra una batalla por el alma de la nación.

La entidad Cordoba Iniciative está adelantando la construcción de un centro cultural, Cordoba House (Casa Córdoba), que ofrece a los vecinos un espacio para las actividades de la comunidad, piscina, aulas, espacio para niños y una mezquita, así como sitios de plegaria para cristianos y judíos, en una reminiscencia de los tiempos de gloria de la Córdoba europea en la que católicos, judíos y musulmanes convivieron pacífica y fructíferamente durante la Edad Media.

Es decir, para cuando EU esté conmemorando el X aniversario de los ataques, en 2011, habrá una mezquita en la zona cero, a pocos pasos del sitio de “martirio” más emblemático de EU. Tolerancia frente a libertad de culto. Tolerancia frente a libertad de expresión.

Los radicales perciben la apertura de la mezquita como una provocación.

Los moderados se debaten entre su convencimiento de que los musulmanes tienen derecho a un sitio de oración y expresión de su fe y el sentimiento de que es, cuando menos, insensible haber escogido este espacio y en cierta forma es una imposición que pervierte el sistema que los deja ser al irrespetar los derechos y sentimientos de otros miembros de la sociedad.

El ForumLibertad plantea que “nadie impide en general la construcción de una mezquita en EU, pero hay una razón de sensibilidad y prudencia, es decir, la elección del mejor camino para el fin que se persigue. Y, ¿cuál es ese fin? Ciñéndonos a los promotores es claro y está dicho: ejercer la libertad y favorecer la integración. Pues en este caso hay que decir que la vía escogida no es la mejor. Tienen el derecho, pero de realizar el proyecto tal y como está planteado manifestarían todo lo contrario de lo que dicen buscar. Denotaría escasa sensibilidad y comprensión hacia los no musulmanes y les aplicarían ‘trágala’ legal para ellos”.

Y esos ellos no son pocos. Un sondeo realizado a fines de agosto por The New York Times reveló que al menos 67% de los neoyorquinos se opone a la construcción de la mezquita en las inmediaciones de la zona cero.

Entretanto, los familiares y amigos de las víctimas se debaten entre sus sentimientos de dolor y pérdida y sus valores de tolerancia.

La Asociación Alto a la Islamización de América, integrada por algunos de los padres y familiares de los bomberos que murieron en el WTC, apoyaron la marcha contra el centro comunitario islámico y en un comunicado expresaron: “La mayoría de nuestro grupo apoya el objetivo y los principios de esa marcha. No coincidirá con la celebración oficial del aniversario y muchos pensamos participar en ella”, porque a pesar de que respetan los derechos de los demás “el problema no es la marcha, sino la mezquita”. Mientras que otras organizaciones, como Voices of September 11, MyGoodDeed y Tribute WTC Visitor Center, intentan desesperadamente evitar las marchas –a favor y en contra- porque ellas toman otra vez como rehenes a sus seres queridos.

El imán Feisal Abdul Rauf, presidente de Cordoba Iniciative, promociona su proyecto como una obra encaminada a promover el diálogo entre religiones y advierte que impedir su construcción daña al país y le cede espacio a los radicales… de ambos lados.

Una mezquita, esta mezquita, “mina la habilidad de los radicales antiestadounidenses de reclutar jóvenes musulmanes que se dejen impresionar por la idea falsa de que EU persigue a los musulmanes por su fe”.

Por lo pronto, parece difícil que el proyecto Casa Córdoba se detenga, ya que el propio presidente Barack Obama (cristiano) y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg (judío), salieron en su defensa tildándolo de “manifestación de libertad religiosa y de culto”.

El tiempo dirá quién ganó el alma de Estados Unidos.