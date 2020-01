El historial que no será secreto

RéCORD POLICIVO. ‘REINSERTARSE’ EN LA SOCIEDAD YA NO SERá FáCIL PARA EX CONVICTOS.

Carlos Moreno recibió con sorpresa y preocupación la noticia de que la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley que restablece el historial policivo, como requisito para realizar diferentes trámites administrativos.

La razón es que cuando tenía 22 años de edad fue condenado por robo, y piensa que este incidente podría convertirse en un obstáculo para "reinsertarse" a la sociedad, en particular, para conseguir empleo. El temor es tal que, a cambio de su testimonio, pidió a este diario que no se publicara su verdadero nombre.

Él mismo cuenta su historia. "Trabajé como ayudante de un ebanista y cuando terminé mi trabajo, la persona encargada no me pagó la cantidad de dinero que me correspondía. Por eso procedí a llevarme varias herramientas, como una garantía del pago".

Pero la decisión de Moreno se convirtió en una espada de doble filo. "Fui denunciado y sancionado, y lo único que pretendía era que se me pagara el dinero que había ganado honradamente. Ahora que tengo 29 años y he culminado mis estudios universitarios, temo que al presentar mi récord policivo sea discriminado", explicó.

Polémica

A pesar de que se espera que la propuesta de restablecer el récord policivo sea discutida mañana en segundo debate, diferentes organizaciones civiles han manifestado su rechazo a la iniciativa.

La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia católica ha solicitado a la Asamblea cortesía de sala para exponer su punto de vista: que el proyecto va en contra del principio constitucional que establece que el sistema penitenciario está basado en la reincorporación del individuo a la sociedad.

"Estamos de acuerdo que se regule la entrega de récord policivo a instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social y otras dependencias del Estado que tengan que otorgar permisos o licencias para profesiones u oficios vinculados a la atención de menores, para así evitar que personas que tenga casos de abusos puedan ejercerlas", explicó Maribel Jaén, directora ejecutiva de la Comisión.

Pero este apoyo es parcial. Jaén informó de que pedirán que se modifique el artículo 38 del proyecto que establece que el documento puede ser solicitado por el cónyuge no separado, por familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o por cualquier persona autorizada.

A cambio, solicitarán que el historial sea únicamente expedido al dueño, a fin de evitar el uso abusivo de este documento y que se preste para discriminar a aquellos que tengan antecedentes policivos.

"Otro tema que nos preocupa es que tienen que trascurrir 10 años para que este documento sea archivado... Consideramos que este tiempo debe ser equiparado al establecido en el Código Penal [cinco años], que trata sobre la reincidencia", aseguró Jaén.

Por su parte, Allan McLellan, secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Panameña y miembro del departamento de Pastoral Penitenciaria, argumenta que la propuesta "puede convertirse en una doble condena para los privados de libertad".

Según McLellan, la postura de la Iglesia católica es que los ex convictos tienen derecho a insertarse en la sociedad.

"Se puede estar privado de la libertad, pero no de la dignidad humana. El récord policivo, en la mayor parte de su uso, niega a las personas condenadas el derecho de poder conseguir un trabajo. Hace años obtuvimos una victoria al lograr que se eliminara".

En tanto, el diputado Jorge Hernán Rubio, proponente del proyecto, aseguró que con esta propuesta no se busca hacerle daño a nadie, sino conocer "realmente" a qué persona se le va a dar trabajo.

Rubio aseguró que a una persona que busca empleo como agente de seguridad y ha tenido condenas por homicidio, no se le puede dar un arma. Para conocer estos antecedentes, precisamente, hay que solicitar el récord policivo.

"El presidente de la Comisión de Gobierno, Jerry Wilson, está conversando con los miembros de Justicia y Paz para lograr un consenso", dijo Rubio.

DE CARGOS Y SU VIGENCIA

.PRESENTACIÓN: el proyecto llegó a la Asamblea el 18 de mayo de 2005.

.PROPONENTES: la iniciativa la presentó el diputado oficialista Jorge Hernán Rubio.

.ANTECEDENTES: el uso del récord policivo fue derogado en diciembre de 2001.