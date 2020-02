La inflación: el milagro peruano

CELEBRACIóN. PERÚ FESTEJA SU INDEPENDENCIA Y SU ÉXITO ECONÓMICO.

Rosina Ynzengarosinaynzenga@yahoo.esLas macrocifras de la economía peruana no engañan. Los datos financieros demuestran que atrás quedan los años de altos índices de inflación y de una profunda crisis económica que sacudió al Perú durante las décadas de 1980 y 1990. Hoy, este país latinoamericano que celebra su independencia de la corona española, es un referente económico.

La palabra Perú proviene de “Birú”, que era el nombre de un gobernador local que vivió cerca del golfo de San Miguel, en Panamá, durante la primera mitad del siglo XVI. Y en la actualidad es sinónimo de prosperidad. Así lo confirmó el Fondo Monetario Internacional que sitúa este país con la segunda inflación más baja del mundo, después de Francia. Este dato hace que sea visto en los mercados internacionales como una de las economías más sólidas de la región.

Además, este año la economía peruana cuenta con un nivel de crecimiento notable con respecto a otros países de lazona y del mundo, solo comparable con lo que sucede en China. Esta afirmación se consolidó en abril, cuando se hizo público que el producto interior bruto peruano se situaba en un 13.25%, la cifra más alta desde 1995 cuando estaba en el poder Alberto Fujimori.

Otro factor es la caída del índice de pobreza, de un 49% en el año 2006 –cuando el presidente Alan García fue elegido– a un 39.3% hace tres meses. Atrás quedan los años del primer gobierno de este político (1985-1990), cuando los peruanos sufrían las duras consecuencias de una fuerte crisis económica y social. Las razones de esa crisis eran el descontrol del gasto fiscal, la deuda externa, una creciente inflación y el conflicto armado interno con la creación de grupos terroristas como Sendero Luminoso. Hoy todo eso es parte del pasado.

Pero en la biografía de su actual mandatario se encuentra que gobernó durante la fase más crítica de esa crisis que llegó a alcanzar una hiperinflación de un 7 mil 649.6% en 1990. Después el presidente Alberto Fujimori inicio mejoras en la macroeconomía. Unos cambios que siguió el presidente Alejandro Toledo y que ha continuado Alan García. Esta línea en materia económica ha permitido que crezcan las exportaciones, el producto interior bruto y las reservas internacionales que superaban los 30 mil millones de dólares a finales del año pasado.

Una estabilidad que se refleja en las palabras del presidente del Banco Central de Reserva peruano, Julio Velarde, que afirmó que “dentro de nuestro escenario, simplemente de menor crecimiento de la economía mundial, todavía proyectamos un saldo positivo en la balanza comercial. Este saldo caería a 5 mil millones de dólares para 2008”.

Estos logros son posibles gracias a una férrea disciplina fiscal y a un auge de las exportaciones, entre otros factores. Y además este país espera en el año 2010 poder convertirse en exportador de petróleo, gracias a los nuevos descubrimientos de reservas de gas y de “oro negro”, lo que le permitirá después de décadas dejar de importar esta fuente de energía. Con este panorama actual y de futuro, Perú se ha convertido en un referente para muchas economías de la región así como para los inversores internacionales.

La economía crece, pero cae la imagen de García

El presidente Alan García ve cómo aumenta cada mes el rechazo a su gestión después de dos años en el gobierno. Su popularidad está en el 30%. El 41% de los peruanos considera que el mandatario no cumple sus promesas o es un mentiroso y el 38% afirma que no hay trabajo ni mejoras laborales. Esta realidad cotidiana choca con los logros económicos que, según la oposición, no benefician a la mayoría de los 28 millones de peruanos.

La falta de popularidad del presidente García solo la supera en toda la región el presidente nicaragüense Daniel Ortega, que apenas llega al 21%. Un reto político con el que se enfrenta este Presidente que nació en 1949 en el seno de una familia de clase media y que a los cinco años conoció a su padre, a quien llamaba “señor García” ya que estuvo encarcelado.

Durante los dos primeros años de mandato, García disfrutó de una popularidad récord en América Latina. La causa fue la fuerte inversión estatal. Cuando se acabó la capacidad del gobierno para invertir, comenzaron sus múltiples problemas.