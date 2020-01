Otra ley múltiple en agenda

SE MEZCLAN REFORMAS AL CóDIGO FISCAL CON LA LEY DEL FONDO FIDUCIARIO

La Comisión legislativa de Hacienda empezará, a partir de hoy, la discusión del proyecto de reformas al Código Fiscal, remitido ayer a la Asamblea Nacional por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El paquete de reformas contiene también cambios a otras cinco leyes y dos decretos. Se trata de un proyecto parecido a la polémica propuesta de ley sobre aviación comercial, que incluyó reformas a tres códigos y seis leyes.

La novedad de este proyecto de reformas fiscales es que incluye cambios a la Ley del Fondo Fiduciario, para utilizar estos recursos en la compra de los corredores.

El documento también contempla una modificación a la Ley de Contrataciones Públicas. Con ellas, el Gobierno pretende exceptuar del procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones todos los contratos que se celebren en relación a los XVII Juegos Bolivarianos que se realizarán en el país en 2013, y cuyo costo –según los organizadores– será de $174.15 millones.

Otra de las leyes que buscan cambiar es la de las becas universales. La propuesta establece la inclusión de los estudiantes de kínder hasta el duodécimo grado, tanto de escuelas públicas como particulares.

En la actualidad, los beneficiados –de la beca mensual de $20– son los estudiantes de primer grado hasta noveno grado. Otra novedad es que para que un estudiante de escuela particular sea beneficiado, el pago de su mensualidad no debe superar los $80. Actualmente se benefician los que pagan una mensualidad no mayor a $200.

También se incluye la reforma a la Ley 106 de 1974, que establece los impuestos a las transferencias de bienes inmuebles, así como la modificación del Decreto de Gabinete 109 de mayo de 1970 para darle más poder a la Dirección General de Ingresos (DGI).

Otra modificación a la ley obligaría a las asociaciones sin fines de lucro que publiquen mensualmente en la internet una lista de todos sus donantes.