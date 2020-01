Mónica Palmmpalm@prensa.com

MONOPOLIO. ¿Por qué Tocumen, S.A. se ha empeñado en convocar a una licitación en la que -aparentemente- se excluye cualquier participación de grupos panameños? El pliego de cargos -disponible a un costo de 10 mil dólares- señala que el futuro concesionario "único" para la venta de licores, cigarrillos y perfumes en la zonita libre, debe tener experiencia mínima de tres años en dos aeropuertos diferentes, ambos ubicados en el continente y cada uno con un flujo anual mínimo de 2.5 millones de pasajeros. Dicen que estos requisitos no los reúnen ni Waked ni Motta, pero sí Ueta, de la familia Falic, que -entre otras cosas- administra un local en Tocumen que pertenece al yerno de un ex presidente. Coincidencias como esas no son casualidad.

ASESORÍA. Una de las "caras" de Telemetro llegó a la Contraloría, para ocuparse de las relaciones públicas de Kuzniecky. ¿A quién se le habrá ocurrido semejante disparate? El contralor necesita levantar su perfil, pero no dentro del mundo de la farándula.

FIESTA. En la parranda del miércoles en Palacio -bautizada como el coctel "de las etnias"-, casi todos los asistentes pertenecían a la etnia panameña. Por el Judicial, solo fue la más representantiva de los magistrados y próxima presidenta de la Corte, Graciela Dixon.

