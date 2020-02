INVESTIGACIÓN. La Contraloría recibió una petición del Ministerio Público para hacer una auditoría en el caso de los kioscos de venta de comida gourmet en las cárceles. Comienza así la saga de una investigación. Ojalá que, si por alguna razón llegara a la Corte Suprema, no sea archivada por nuestros magistrados, como ya es la costumbre.

FALLO. El juez penal Rolando Quesada acaba de fallar contra Olmedo Arrocha, curador de la quiebra de "La Firma de Marc Harris". Arrocha pidió al juez que ordenara al depositario judicial de apartamentos y autos del empresario preso en Estado Unidos un informe de su gestión. El juez opinó que Arrocha no tiene vela en este entierro. Lo que no dice Quesada es que él sí la tiene. Y la verdad es que no es Arrocha el que debe pedir informes, sino el propio juez: él nombró al depositario judicial –un sujeto vinculado a Carlos Jones– y por tanto es el mismo juez el responsable último de esos bienes, ¿Cuándo empezará él a pedir cuentas?

RÉCORDS. ¿Cuáles son los consulados de la marina mercante panameña que menos han recaudado entre enero y septiembre de 2005? San Francisco (0.00); Niza (50 dólares); Valencia (921); Zurich (mil 388) y Roma (2 mil 206 dólares). Parece que estas "rutas" no son ni "productivas" ni "lucrativas".

