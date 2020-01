DESAMPARO. Desde su elección como defensor, a Liborio García le ha tocado caminar su propio vía crucis. De sus estaciones, la última fue radial. En una entrevista a José Dimas Cedeño en KW Continente –transmitida ayer, domingo de Resurrección–, el obispo negó categóricamente que la Iglesia católica promoviera la candidatura de Liborio. Bueno, esa noticia aliviará cualquier cargo de conciencia de aquellos que promueven acciones para defenestrarlo.

INFORME DURO. Se ha hablado mucho de los "duro-dólares", pero muy poco de los "duro-shopping". En el expediente del caso por supuesto enriquecimiento injustificado contra Dalvis Xiomara Sánchez aparece, entre otras bellezas, compras en tiendas famosas, no solo por su fino surtido, sino por no tener sucursales en Panamá: Miami, Nassau, Bogotá, Madrid, Cannes, Nápoles, etc. Esto necesariamente nos lleva a otro nuevo tema: los "duro-viajes". Según la resolución de la magistrada de la DRP, Lastenia Domingo, estos pagos se hicieron con una Master Card dorada –cuyo límite era de 25 mil dólares– que Sánchez obtuvo de la Caja de Ahorros, "a través del Ministerio de la Presidencia", donde ella trabajó como administradora del gobierno mireyista. La tarjeta la siguió usando, aun después de renunciar a ese cargo. Si sigue así, a este caso habrá que llamarle el de las "duro-sorpresas".

Mónica Palm mpalm@prensa.com