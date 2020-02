¿COINCIDENCIA? Los ministros, según vistas televisivas de la última reunión del Gabinete, tienen nuevas laptops. Quizás de ahí salió la idea de los diputados de no quedarse atrás. Si las tienen los ministros, ¿por qué no nosotros?, se habrán preguntado. Lo curioso de las computadoras de los ministros es que son de la marca IBM. ¿Habrán recibido un precio especial? No olvidemos que Gaspar Tarté –director de la Secretaría de Innovación del Ministerio de la Presidencia– fue gerente de la empresa GBM, distribuidora de las computadoras IBM.

JUSTICIA. El diario The Miami Herald publicó una entrevista con Patria Portugal, que reclama justicia para su padre –Heliodoro Portugal, desaparecido durante la dictadura militar– y una disculpa del Estado panameño. Pero si Patria gana su demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado panameño le deberá más que una simple disculpa. Y, claro, todos terminaremos pagando el elevado precio de la ineficacia de nuestros tribunales.

FRESCURA Y hablando de cargas económicas, hasta cuándo vamos a subsidiar el transporte. Si los transportistas quieren subsidios, una manera de hacerlo sería cobrándoles las infracciones o por poner en riesgo innecesario la vida de los pasajeros y peatones.

Rolando Rodríguez B. rrodriguez@prensa.com