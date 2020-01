TELÉFONO. La huelga que lleva adelante el sector médico en reclamo de mejoras salariales tiene a maltraer a los pacientes y al presidente, Martín Torrijos. Este último decidió tomar el "toro por los cuernos" y evitar que los galenos le ganen la partida en los medios de comunicación. Dicen que ayer el propio Torrijos levantó el teléfono y llamó a varios periodistas de los programas de televisión de la mañana para defender la posición del Órgano Ejecutivo. Una partida de ajedrez.

VIAJE. El jefe de Estado, Martín Torrijos, se quedará en tierra: ayer suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Chile para participar de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Desde el Palacio de las Garzas no explicaron las razones del "faltazo", aunque hay un dato que no se puede soslayar: su viaje coincidía con la huelga de los médicos, que tiene en ascuas a los pacientes de bajos recursos.

MIAMI. Los lectores del diario The Miami Herald, que se edita en esa ciudad de Estados Unidos, se encontraron ayer con un suplemento sobre Panamá que dejó con la boca abierta a más de uno. "The Best Projects in Panama" recorre los mejores proyectos inmobiliarios del istmo. Dicen que la próxima parada es el diario The New York Times.

Santiago Fascetto sfascetto@prensa.com