EFEMÉRIDE. Juan Carlos Navarro no es el único que conmemorará el aniversario de muerte de Omar Torrijos. Si el precandidato –con ayuda de Humberto López Tirone– organiza caminata, misa y concentración política en la Casa Museo del ex general, en Coclesito, el poco conocido “Movimiento Acción Patriótica” tendrá lo suyo, empezando por una peregrinación al cerro Marta, donde están los restos de la avioneta accidentada, este sábado. Lo malo es que la persona que circula las invitaciones en nombre del tal Movimiento, lo hace utilizando una dirección electrónica del estatal Fondo de Inversión Social (FIS). Esta gente no aprende.

FUTURO. La dejación de Billy Ford podría tener un dudoso efecto en los resultados de mayo de 2009, tomando en cuenta que la membresía de Unión Patriótica ha bajado: en lo que va de año, el partido ha perdido 15 mil adherentes, y ahora totaliza casi 95 mil personas. Ahora dicen que el próximo sábado, durante una reunión del directorio en Penonomé, Ford anunciará que el partido se calzará los zapatos del pueblo para las elecciones de 2009. Martinelli –que, muy prudentemente, decidió que ese día hará proselitismo en Aguadulce– desde ya está buscando unas Converse con los colores característicos del partido, como obsequio a Billy.

Mónica Palm mpalm@prensa.com