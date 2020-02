‘CHIFEO’. Ayer fue la presentación del equipo de campaña de Balbina Herrera. El acto arrancó y había uno de los nueve miembros del CEN que no llegaba: el alcalde Juan Carlos Navarro. Apareció luego de muchos ruegos y llamadas a su celular. Mal augurio.

APOYO. Ya se sabe quiénes son los “independientes” a favor de la candidata gubernamental. En el grupo están Guillermo Villarreal, Juan Carlos Mastellari, Felipe Rodríguez y la viceministra de Finanzas, Gisela Álvarez de Porras. Con dependencias así, ¿se podrá ser independiente?

FAMILIA. La semana pasada fue una tía de Balbina. Ahora quien se inscribirá en Cambio Democrático es un sobrino de Martín Torrijos. Una cosa es segura: no se trata de Luis Sánchez Torrijos. Mientras la sobrina y el tío se queden en el PRD, no hay problema.

CEPILLADA. Este viernes se realizará la primera edición del concurso folclórico “Vivian Fernández de Torrijos”. Pero el evento no es organizado por el Despacho de la Primera Dama –que sí donará los premios en efectivo–, sino por el representante de Río Abajo, Javier Patacón Ortega. Hay políticos que ya no saben qué hacer para llamar la atención. No importa si para eso tienen que recurrir a loas a los jefes de turno. Qué folclórico...

Mónica Palm mpalm@prensa.com