PISADO. Sus pobres resultados en las encuestas de intención de votos han animado a Juan Carlos Varela a introducir cambios en su equipo de trabajo. Los primeros en incorporarse son Carlos Raúl Piad –ex jefe de campaña de José Miguel Alemán–, Jaime Moreno, Alejandro Pérez, Alejandro Garuz y Gabriel Cedeño. También se utilizarán los servicios de la publicitaria Pisa, la misma que manejó las dos campañas (1994 y 1999) de Mireya Moscoso. Sobre el bajo porcentaje que marca en las encuestas de intención de votos, Varela aseguró que no son un reflejo de la realidad, ya que estas no se aplicaron en áreas rurales, donde están los seguidores del partido. Y eso que la de las encuestas de carne y hueso era Mireya, y no él.

PARLAMENTARIAS. Las diputadas Mireya Montemayor y Argentina Arias no buscarán la reelección. Pero esto no significa que se retiran mansamente de la política para que Juan Carlos Varela pueda afianzar la alianza con el Molirena, sino que aspirarán al Parlacen. Si se toma en cuenta que con el voto a Presidente de la República también se elige –indirectamente– a los 20 diputados y suplentes del Parlacen, las posibilidades que tienen ambas de salir electas son muy remotas.

VELO. Mañana hay una cena para recaudar fondos a favor de la candidatura de Balbina Herrera. La actividad será en el hotel Sheraton, a 5 mil dólares por pareja. A los invitados se les avisó que los cheques hay que hacerlos a nombre de “Trabajando por Panamá dos mil nueve, S.A.”, una sociedad anónima constituida el 3 de octubre de 2008, y que tiene como directores a Budy Attie (presidente), Roberto Attie (tesorero) y Yirabel Alba (secretaria). ¿Eso qué significa? ¿Será que las donaciones que se hagan para financiar a Balbina ya no serán manejadas por el PRD? ¿Qué autoridad electoral fiscalizará el manejo de ese dinero?